NATO Genel Jens Stoltenberg: Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını korumasına yardım etme hakkına sahibiz - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Jens Stoltenberg: Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını korumasına yardım etme hakkına sahibiz

NATO Genel Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmasına izin verilmesi gerektiğini belirterek, meşru müdafaa hakkının temel bir hak olduğunu ve Ukrayna'nın bu hakkını korumak için yardım etme hakkına sahip olduklarını söyledi. Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği destek üzerinde yoğunlaştıklarını ve Rusya'nın savaşa son vermesi gerektiğini vurguladı.

31.05.2024 17:52
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NATO Genel Jens Stoltenberg, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya topraklarının hedef alınmasında kullanmasına izin verilmesine yönelik, "Ukrayna kendisini Rusya'nın korkunç vahşetine karşı savunuyor. Meşru müdafaa, gerilimi tırmandırmak değildir. Meşru müdafaa temel bir haktır. BM Şartı'nda yer alıyor. Ukrayna, halkını koruma hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını korumasına yardım etme hakkına sahibiz" dedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi. NATO Genel Jens Stoltenberg, toplantının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Stoltenberg, "NATO Dışişleri Bakanlarının verimli bir toplantısını tamamladık. Görüşmemiz Ukrayna'ya verdiğimiz destek üzerinde yoğunlaştı. Hepimiz bu savaşın durdurulmasını istiyoruz. Ancak paradoks şu ki uzun döneme ne kadar iyi hazırlanırsak savaş o kadar çabuk sona erebilir. Rusya bizi bekleyemeyeceğini anlamalı" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Bugün nihai bir karar alınmadı, ancak üç konuda önemli ilerleme kaydettik. Birincisi, NATO'nun teçhizat ve eğitim sağlanmasında daha büyük bir koordinasyon rolü oynama planı. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın neredeyse tamamı (yüzde 99'u) NATO müttefiklerinden geliyor. Dolayısıyla NATO'nun bu çabalarda daha büyük bir rol oynaması mantıklıdır. Bu, desteğimizi daha sağlam bir temele oturtmak için NATO yapılarını kullanmamıza imkan tanıyacak, Kiev'e daha fazla öngörülebilirlik sağlayacak ve hem acil hem de uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacaktır" dedi.

İlerleme kaydedilen ikinci konuya değinen Stoltenberg, "Müttefiklerin Ukrayna için çok yıllı bir mali taahhütte bulunmalarını önerdim. Rusya'nın 2022'deki geniş çaplı işgalinden bu yana NATO müttefikleri, Ukrayna'ya her yıl yaklaşık 40 milyar Euro değerinde askeri destek sağladı. Her yıl en azından bu seviyedeki desteği gerektiği sürece devam ettirmemiz gerekiyor. Ayrıca müttefiklerin bu yükü adil bir şekilde paylaşmalarını da önerdim" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, "Son olarak Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu tartıştık. Müttefikler Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğu konusunda hemfikir. Bu yolu çizme konusunda ilerleme kaydetmeye kararlıyız. Üyelik Ukrayna'nın nihai güvenlik garantisi olacak. Kalıcı bir barışı sağlayacak" dedi.

"Meşru müdafaa, gerilimi tırmandırmak değil, temel bir haktır"

Ukrayna'nın Batılı ülkelerden gönderilen silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanmasına izin verilmesinin gerilimi tırmandırma riskine yönelik devam eden tartışmalara değinen Stoltenberg, "Bu savaşı Rusya başlattı. 2014'te Kırım'ı ilhak ettiler. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kanlı çatışmayı başlattı. Rusya hastaneleri, okulları ve alışveriş merkezlerini vuruyor. Rusya elektrik ve su altyapısını bombalıyor. Rusya Ukraynalı sivilleri öldürüyor. Ukrayna kendisini Rusya'nın korkunç vahşetine karşı savunuyor. O halde açık konuşayım. Meşru müdafaa, gerilimi tırmandırmak değildir. Meşru müdafaa temel bir haktır. BM Şartı'nda yer alıyor. Ukrayna, halkını koruma hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını korumasına yardım etme hakkına sahibiz. Elbette Rusya bu durumdan hoşnut değil. Putin, NATO müttefiklerini Ukrayna'ya destek vermekten caydırmak istiyordu. Ama biz caymadık ve caydırılmayacağız. Saldıran Rusya'dır. Son olarak Harkov'da yeni bir cephe açarak ve Ukrayna halkına yönelik yeni saldırı dalgalarıyla gerilimi tırmandıran Rusya'dır. Savaş büyüdükçe desteğimiz de büyüdü ve büyümeye devam edecek. Müttefiklerin farklı türde yardım sağlamasını memnuniyetle karşılıyorum. NATO Zirvesinde de NATO'nun desteğini uzun vadede daha sağlam bir temele oturtacağız" şeklinde konuştu. - PRAG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Genel Jens Stoltenberg: Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını korumasına yardım etme hakkına sahibiz - Son Dakika

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