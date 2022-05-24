NATO: Terör saldırılarından en çok zararı gören Türkiye'nin endişeleri giderilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin, terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu, bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarının kolektif güvenliği artıracağını belirten Stoltenberg, Avrupa Birliği-NATO bağını da kuvvetlendireceğini söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın sınırlarında daha fazla NATO üyesi istemediği gerekçesiyle NATO'ya ültimatom göndererek bağlayıcı bir anlaşma talep ettiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarında daha az NATO görmek istedi ve savaş başlattı. Şimdi sınırlarında daha fazla NATO görüyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuruları tarihi önemde. Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım.

Unutmamalıyız ki; hiçbir NATO müttefiki, terör saldırılarından Türkiye'den daha fazla zarar görmemiştir ve başka hiçbir müttefik, Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim."

Stoltenberg, Türkiye'nin ABD, Kanada ve İngiltere ile uzun yıllardır Ukrayna'yı desteklediğini de dile getirdi.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiğinde NATO'nun buna hazır olduğunu vurgulayan Stoltenberg, doğu kanadındaki mevcudiyete değindi.

Stoltenberg, gelecek ay Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde, müttefikleri daha tehlikeli ve rekabetçi dünyaya adapte etmek için cesur kararlar alınacağını aktardı.

Çin ve Rusya'ya ekonomik bağımlılık

5G ağlarında Çin teknolojisinin kullanılması ve Kuzey Akım 2 projesine de değinen Stoltenberg, Ukrayna savaşının otoriter rejimlere olan ekonomik bağımlılığın enerji krizi şeklinde görülen büyük kırılganlıklara yol açacağını öğrettiğini belirtti.

Stoltenberg, "Batı ülkeleri güvenliklerini, ekonomik karlara değişmemeli. Ekonomik seçimlerimizin güvenliğimiz için sonuçları olduğunu kabul etmeliyiz. Özgürlük, serbest ticaretten daha önemlidir." diye konuştu.