İsveç NATO'ya üye oldu ve masada hak ettiği yeri aldı

İsveç NATO'nun 32. Üyesi Oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından İsveç'ün NATO'ya katılım belgelerini teslim ettiğini ve ittifakın 32. üyesi olduğunu açıkladı. Stoltenberg, İsveç'in NATO'yu daha güçlü, İsveç'i daha güvenli ve tüm ittifakı daha güvenli kıldığını belirtti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise İsveç'in NATO üyesi olduğunu ve birlik, dayanışma ve yük paylaşımı için çaba göstereceklerini ifade etti.