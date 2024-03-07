İsveç NATO'ya üye oldu ve masada hak ettiği yeri aldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı" dedi. - BRÜKSEL
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AK Parti Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Balıkesir'de AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ile birlikte Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Orkan, iş dünyasının taleplerini dinledi ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Balıkesir Sanayi Odası'na ziyaret gerçekleştiren Orkan, iş adamlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca Orkan, Ortaca ve Kavaklı mahallelerini ziyaret ederek coşkuyla karşılandı ve Karesi halkının Cumhur İttifakı'na olan desteğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çaycuma ilçesinde yaptığı ziyaretlerde Türkiye'nin enerjide bağımsız, yabancıya muhtaç olmayan bir ülke olması için çalıştıklarını belirtti. Tunç, ayrıca demokrasinin güçlendirildiğini ve terörle mücadelede başarılı olduklarını vurguladı. Seçim irtibat bürosu açılışında ise Türkiye'nin kalkınması için yapılan çalışmalardan bahsetti ve yeni bir anayasa yapma hedeflerini paylaştı.
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Taşkın, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal ve CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın geçmişteki açıklamalarını eleştirerek, DEM Partisi ile iş birliği yapacaklarını sordu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de yerel yönetimler tarafından vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararları eleştirdi. Hatipoğlu, Eskişehirli vatandaşların talep ve şikayetlerini dikkate aldıklarını belirterek, infaz koruma memurlarına yeniden ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağını söyledi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerini tamamladıklarını ve seçim kurullarının ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Diyarbakır'da yapılan incelemelerde hakimlerin ve kurulların seçime hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Yener, tüm Türkiye'de sorunsuz bir seçim yapmayı umduklarını dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun önemine dikkat çekerek, enerji ve sulama barajları ile sanayi ve kentsel kullanımla ilgili barajların inşasını sürdüreceklerini belirtti. Yumaklı, suyun verimli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, su konusunun artık hayatın içinde olduğunu ve su verimliliğine ilişkin planlarını uyguladıklarını ifade etti. Ayrıca, Haslı Barajı'nın yatırım değerini ve suya yönelik yapılan projelerin toplam değerini paylaşan Yumaklı, su olmadan üretimin mümkün olmadığını ve enerji, sulama ve kentsel kullanımla ilgili barajların inşasını sürdüreceklerini söyledi.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Sandıkçı, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte esnafı ziyaret etti. Yavaş, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra bölgedeki dükkanları gezerek esnafın sorunlarını dinledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından İsveç'ün NATO'ya katılım belgelerini teslim ettiğini ve ittifakın 32. üyesi olduğunu açıkladı. Stoltenberg, İsveç'in NATO'yu daha güçlü, İsveç'i daha güvenli ve tüm ittifakı daha güvenli kıldığını belirtti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise İsveç'in NATO üyesi olduğunu ve birlik, dayanışma ve yük paylaşımı için çaba göstereceklerini ifade etti.
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