NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve geldikten sonra ilk Ankara ziyaretini gerçekleştiriyor. Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından 23 Ekim'de terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerini ziyaret etti. - ANKARA
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