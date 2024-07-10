NATO, Türkiye'de yapılacak bir sonraki zirveyi duyurdu
NATO, Haziran 2025'te Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağını duyurdu. Bu karar, Türkiye'nin NATO içindeki önemini ve liderlik rolünü vurgulamaktadır.
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11.07.2024 00:29:08. #1.11#
SON DAKİKA: NATO, Türkiye'de yapılacak bir sonraki zirveyi duyurdu - Son Dakika
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