NATO Liderler Zirvesi öncesi Kalın ve Sullivan, Almanya'da bir araya geldi

Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin katılımıyla Almanya'da gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir araya geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa temsilcileri yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Politika ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Philippe Errera yer aldı.

Toplantıda, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi ve Stratejik Konsepti, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine dair başvuru süreçleri, Ukrayna- Rusya Savaşı'ndaki gelişmeler, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı, Ege ve Akdeniz meselelerinin yanı sıra Suriye, Afganistan ve İran gibi bölgesel konular değerlendirildi.

Toplantının ardından Türkiye tarafından yapılan açıklamada, toplantıda, Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde ittifakın dayanışma içerisinde olmasının önemine ve teröre karşı ayrım yapmaksızın net bir tutum sergilenmesi gerektiğine vurgu yapılırken, dünya gıda güvenliği açısından Karadeniz tahıl sevkiyatı sürecinin önemine ve Türkiye'nin bu konudaki girişimlerine dikkat çekildiği belirtildi.

Toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceği belirtildiği aktarılan açıklamada, Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarından taviz vermeyeceğinin altı çizildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgesel ve küresel krizlerde Türkiye'nin diplomatik çözüm üretme çabalarını kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapıldı.

(İHA)