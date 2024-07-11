NATO Liderleri, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na Katıldı

Politika

ABD'de bulunan NATO liderleri, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO- Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan NATO liderleri, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı. NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ikili görüşmesinin ardından NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır"

NATO'nun dün Ukrayna için önemli bir paket üzerinde anlaştığını vurgulayan Stoltenberg, bunun NATO'ya güvenlik yardımı ve eğitim, finansal taahhütler, acil askeri destek, ikili güvenlik anlaşmaları ve Ukrayna ile birlikte çalışabilirliği kapsadığını ifade etti. Stoltenberg, "Başkan Zelenskiy, az önce yaptığımız toplantıda tüm bu unsurların Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine bir köprü ve Ukrayna için çok güçlü bir paket oluşturduğu konusunda mutabık kaldık. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. Reformlar konusundaki ilerlemenizi memnuniyetle karşılıyorum ve bu önemli çalışmayı sürdürürken, NATO üyeliğine giden geri dönülmez yolda sizi destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Ukrayna için çok önemli kararlar alındı"

Zelenskiy ise NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna için çok önemli kararlar alındığını ifade ederek, "Öncelikle, hava savunma sistemlerine ilişkin karar için minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Ukrayna'ya 5 Patriot ve diğer sistemler sağlanacak. Bunların olabilecek en yakın zamanda teslim edilmesini bekliyoruz ki olabildiğince fazla hayat kurtarılabilsin" dedi.

Zirvede Ukrayna'nın Romanya ile de ikili güvenlik anlaşması imzaladığını duyuran Zelenskiy, yeni güvenlik anlaşmalarına imza atılacağını ve bunların her birinin Ukrayna'yı daha güçlü kıldığını belirtti. Zirveden güçlü kararlar beklediğini ifade eden Zelenskiy, "Hava savunma sistemleri, F-16'lar ve Rusya topraklarının tam olarak saldırganın olduğu yerde vurulması konusunda güçlü kararlar bekliyoruz ve bu meseleleri konuşacağız" dedi.

Zirvenin sonuç bildirisinde Ukrayna'nın NATO'ya üyelik yolunun geri dönüşü olmayan bir süreç olduğuna ilişkin vurguya da değinen Zelenskiy, "Günü geldiğinde, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ve üye olması için her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bunu başaracağımıza eminim" dedi.

"Eğer kazanmak istiyorsak, tüm sınırlandırmaları kaldırmamız gerekiyor"

Basın toplantısında NATO müttefikleri tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulması için kullanılmasına yönelik sınırlandırmaların kaldırılmasına ilişkin bir soruya cevap veren Zelenskiy, "Eğer kazanmak istiyorsak, tüm sınırlandırmaları kaldırmamız gerekiyor. Bunu İngiltere lideri, ABD Başkanı, NATO Genel Sekreteri, hepsiyle görüştüm" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak çocuk hastanesini vurduktan sonra Ukrayna'nın saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alarak buna cevap veremeyecek olmasının akıl almaz olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Müttefiklerimizden, dostlarımızdan bunu anlamalarını bekliyoruz. İngiltere liderinden çok olumlu bir mesaj aldık. Bu yönde kararlar alınacağını umut ediyoruz. Eğer gerçekten Ukrayna'nın harita üzerinde kalmasını istiyorsak, gezegenin yarısına saldıran Putin'in artık orada olmamasını istiyorsak, hızlı ve somut adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, Orban'ı eleştirdi

Bugün Ukrayna için başlattığı barış misyonu çerçevesinde ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Kiev ziyareti öncesinde bu inisiyatif hakkında bilgisi olup olmadığı sorulan Zelenskiy, Orban'ın kendisiyle görüşmenin ardından Moskova ve Pekin'e gideceğini bilmediğini söyledi. Zelenskiy, "Yarın nereye gidecek bilmiyorum. Bilemiyorum, belki yine Ukrayna'ya gelir. Büyük küçük bütün ülkelere saygımı ifade etmekle birlikte, bütün liderlerin barış görüşmesi gerçekleştiremeyeceğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Bunun için bir güce ihtiyacınız var" dedi.

İki lider, basın toplantısının ardından NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına geçti. - WASHINGTON