NATO Zirvesi İçin Görgün'den Açıklama - Son Dakika
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NATO Zirvesi İçin Görgün'den Açıklama

NATO Zirvesi İçin Görgün\'den Açıklama
06.07.2026 15:13
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri ile önemli görüşmeler yapacaklarını belirtti.

HALUK GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte'yi havalimanında karşıladık. Zirve hazırlıkları sürecinde Sayın Rutte ve ekibiyle yakın eşgüdüm içinde yoğun bir mesai yürüttük. Başkanlık olarak koordinasyonunu üstlendiğimiz Savunma Sanayii Forumu'nun sağlayacağı güçlü zeminde, İttifak'ın savunma sanayii alanındaki iş birliğini daha ileri taşıyacak önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Verimli sonuçlar üreteceğine ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara yeni bir ivme kazandıracağına inandığımız tarihi bir zirve bizleri bekliyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika NATO Zirvesi İçin Görgün'den Açıklama - Son Dakika

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