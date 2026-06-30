NATO Zirvesi'nde Baykar'a Ziyaret - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Baykar'a Ziyaret

30.06.2026 10:26
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Zirvesi sonrası meclis başkanlarıyla Baykar Teknoloji Merkezi'ni gezdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları, Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.

Dolmabahçe Sarayı'nda dün düzenlenen zirvenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile müttefik ülkelerin katılımcı meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilcileri, Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında sunum yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette "Milli Teknoloji Hamlesi" idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile de görüştü.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Savunma, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Zirvesi'nde Baykar'a Ziyaret - Son Dakika

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