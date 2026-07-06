NATO Zirvesi öncesi Cevdet Yılmaz'dan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi öncesi Cevdet Yılmaz'dan açıklama

06.07.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın başlayacak NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın başlayacak NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl ülkemiz için 'Zirveler Yılı'. Önce NATO, ardından Türk Devletleri ve COP31 Zirveleri. NATO Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da. Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik bir dönemde gerçekleştirilecek bu zirve, ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alınacağı, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların değerlendirileceği tarihi önemde bir buluşma olacaktır. Güçlü liderliği, etkin savunma sistemi ve barışçıl diplomasisi ile öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda. Yarın Savunma Sanayi Forumu vesilesiyle ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve gelecek perspektifini paylaşma imkanı bulacağız. Aynı gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı bir gündemle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayacak. Çarşamba günü ise liderler oturumu ile NATO'nun mevcut durumu ve gelecek vizyonu en üst düzeyde ele alınacak. Çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı Zirve'den ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Etkinlikler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Zirvesi öncesi Cevdet Yılmaz'dan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 17:49:59. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi öncesi Cevdet Yılmaz'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.