Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Taşınmaz İhaleleri Hakkında İlk Kez Konuştu - Son Dakika
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Politika

Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Taşınmaz İhaleleri Hakkında İlk Kez Konuştu

Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Taşınmaz İhaleleri Hakkında İlk Kez Konuştu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyeye ait dükkanların devri ve 430 taşınmazın ihale süreci hakkında meclis toplantısında konuştu. Başkan Tetik, halka yanlış bilgilendirme yapıldığını belirterek, Nazilli halkının menfaatlerini gözetmek zorunda olduğunu ifade etti.

09.12.2024 21:41  Güncelleme: 21:42
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Aydın'ın Nazilli ilçe Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyeye ait dükkanların NAZBEL A.Ş.'ye devri ve 430 taşınmazın ihale süreci ile ilgili sessizliğini meclis toplantısında bozdu. Başkan Tetik, "Nazilli Halkının menfaatini düşünmek zorundayım" dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından Aralık ayı meclis toplantısına sunulan belediyeye ait taşınmazların ihale edilmesi maddesi ile ilgili günlerdir süren tartışmaların ardından Nazilli Belediye Başkanı Tetik ilk kez konuştu. Süreç öncesi titizlikle çalıştıklarını ve kimsenin mağdur edilmemesi için hassas davrandıklarını dile getiren Başkan Tetik, konuyla ilgili kamunun yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek mevzuatla ilgili kanun maddesini hatırlatarak kamunun yanlış bilgilendirildiğini belirtti.

"160 bin hemşerimin menfaatini gözetmek zorundaydım"

Nazilli Belediyesi tarafından atılan her adımda yasal sürecin uygulandığının altını çizen Başkan Tetik: "Biz bu konuyu kimseyi mağdur etmeyecek şekilde meclisimize ilettik. Meclisten çıkan karara da saygı duyduk. Amacımız hiç kimseyi işinden, yerinden etmek değil. Ancak adım atarken Nazilli'de yaşayan 160 bin hemşerimin menfaatini gözetmek zorundaydım. Ben Nazilli Belediye Meclisimize çözüm önerisi sundum ancak meclisten onay çıkmadı. Bu durumda yapılabilecek en doğru şeyi yapmak için süreci yönettik. Halkımızın bu durumu aklıselim bir şekilde değerlendireceğini ve asılsız dedikodulara itibar etmeyeceğini inanıyorum. Tüm Belediye Meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Taşınmaz İhaleleri Hakkında İlk Kez Konuştu - Son Dakika

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