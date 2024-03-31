Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik kazandı.
Aydın'da saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından il genelinde oy sayımı devam ederken pek çok ilçede seçimi önde götüren ve resmi olmayan sonuçlara göre kazanan adaylar kutlamalarına başladı. Aydın'ın en büyük ilçesi olan Nazilli'de de zafer kutlaması yapan isim ise CHP'nin adayı Ertuğrul Tetik oldu.
Çerçioğlu ile birlikte kutladı
Aydın'da resmi olmayan sonuçlara göre seçim galibiyetini kutladıktan seçim otobüsü ile Nazilli'ye hareket eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Meydanı'nda partisinin ve adayı Ertuğrul Tetik'in zaferini kutladı.
Geçen seçimde Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı olan Kürşat Engin Özcan'ın belediye başkanlığını kazandığı ilçede Başkan Özcan, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçmiş ve AK Parti'de 31 Mart seçimlerinde mevcut başkan Kürşat Engin Özcan yerine Nazilli'nin eski belediye başkanlarından Esat Ergüler'i aday göstermişti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Nazilli'de seçimi yüzde 49,08 ile Ertuğrul Tetik kazanırken, en yakın rakibi AK Partili Esat Ergüler ise yüzde 31,57 oy aldı. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Nazilli'de CHP Adayı Ertuğrul Tetik Seçimi Kazandı - Son Dakika
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtar adayı olan Mustafa Demir, seçimlerde 4 farkla önde olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demir'in sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Seçim ise yapılan kurayla belirlendi ve Demir'in karşısındaki aday kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Başdeğirmen 53 bin 193, CHP adayı Atakan Yazgan 26 bin 902 oy aldı. Başdeğirmen'in öz geçmişi ise kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladığı, inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraştığı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı bilgilerini içeriyor.
AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin 346 bin 190 oy alırken, CHP adayı Muzaffer Ertürk 255 bin 475 oy aldı. Şahin, Gaziantep doğumlu olup, iş hayatına Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde başlamıştır. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Şahin, 2014 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı. Başer, Gümüşhane'de eczacılık yapan ve Türkiye Eczacılar Birliği İl Temsilciliği görevini üstlenen bir MHP üyesidir.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Nevşehir'de yapılan seçimlerde İYİ Parti adayı Rasim Arı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 579 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi. AK Parti adayı Mehmet Savran ise 19 bin 785 oyda kaldı. Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğmuş olup, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce AK Parti'den seçilen Arı, 2019 yılında görevden alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilen AK Parti adayı Emrah Özdemir, destek verenlere teşekkür etti. Özdemir, yaptığı konuşmada Niğde'nin kazandığını vurgulayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Partililer, kutlamalarla seçimin sonucunu kutladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
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