Nazilli\'de CHP Adayı Ertuğrul Tetik Seçimi Kazandı

Politika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik kazandı.

Aydın'da saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından il genelinde oy sayımı devam ederken pek çok ilçede seçimi önde götüren ve resmi olmayan sonuçlara göre kazanan adaylar kutlamalarına başladı. Aydın'ın en büyük ilçesi olan Nazilli'de de zafer kutlaması yapan isim ise CHP'nin adayı Ertuğrul Tetik oldu.

Çerçioğlu ile birlikte kutladı

Aydın'da resmi olmayan sonuçlara göre seçim galibiyetini kutladıktan seçim otobüsü ile Nazilli'ye hareket eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Meydanı'nda partisinin ve adayı Ertuğrul Tetik'in zaferini kutladı.

Geçen seçimde Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı olan Kürşat Engin Özcan'ın belediye başkanlığını kazandığı ilçede Başkan Özcan, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçmiş ve AK Parti'de 31 Mart seçimlerinde mevcut başkan Kürşat Engin Özcan yerine Nazilli'nin eski belediye başkanlarından Esat Ergüler'i aday göstermişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Nazilli'de seçimi yüzde 49,08 ile Ertuğrul Tetik kazanırken, en yakın rakibi AK Partili Esat Ergüler ise yüzde 31,57 oy aldı. - AYDIN