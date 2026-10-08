NBC News, ABD ile İran'ın New York'ta dolaylı nükleer görüşme yaptığını öne sürdü

ABD merkezli NBC News, ABD ve İran'ın New York'ta dolaylı nükleer müzakere gerçekleştirdiğini iddia etti.

ABD ve İran arasında nükleer müzakere yapıldığı öne sürüldü. ABD merkezli NBC News, bir ABD'li, bir Orta Doğulu ve bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İran'ın bu ay New York'ta dolaylı nükleer görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Müzekere heyetlerinde kimlerin olduğu paylaşılmadı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile varılacak herhangi bir anlaşmanın, İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere kritik ve çözüme kavuşmayan tüm meseleleri kapsamasını istediği ifade edildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin nükleer görüşmelere geçmeden önce sadece Hürmüz Boğazı'na odaklanan yeni bir geçici mutabakat zaptına ilgi duymadığı aktarıldı.

İran, daha önce ABD'nin yaptırımları kaldırmaya başlaması ve dondurulan İran fonlarını serbest bırakması karşılığında boğazın yeniden açılmasını içeren ve nükleer görüşmelerin daha sonraki bir aşamada ayrı olarak yürütülmesini öngören yedi günlük bir düzenleme teklif etmiş ancak ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddetmişti.