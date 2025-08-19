Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri - Son Dakika
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri

Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
19.08.2025 09:48
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı konusunda ne Ekrem İmamoğlu'nu ne de Mansur Yavaş'ı destekledi. Yeni bir aday belirlenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, mevcut yönetimi ''partiyi bölünmeye götürmekle'' eleştirdi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin geleceğine ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İMAMOĞLU YERİNE YENİ ADAY BELİRLENMELİ"

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine parti yönetiminin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

"MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA DA KARŞI"

Kılıçdaroğlu'nun, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına da sıcak bakmadığı belirtildi. Atik, "Kemal Bey, hem parti örgütü hem de yakın ekibine, bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılamayacağını söylüyor. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmeli" ifadelerini aktardı.

"CHP, PUSULASINI KAYBETMİŞ BİR GEMİ GİBİ"

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca CHP'nin mevcut yönetimi için sert eleştirilerde bulunduğu öne sürüldü. Eski genel başkanın, "CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. Yönetim, yeni bir aday belirlemek ve halkın sorunlarına odaklanan yeni bir program oluşturmak zorunda" dediği belirtildi.

"BU SİYASET BÖLÜNMEYE GÖTÜRÜYOR"

Parti yönetiminin izlediği siyasi çizginin CHP'yi bölünmeye sürüklediğini savunan Kılıçdaroğlu'nun, demokratik kitle örgütleri ve sendikalardan görüş alınarak yeni bir yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

