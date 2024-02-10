Politika

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya geldi.

Mahalle başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleriyle fotoğraf çektiren Hatipoğlu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Nebi Hatipoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, mevcut azim ve kararlılığın 31 Mart seçimlerinde ve daha sonra gelecek AK Parti belediyeciliği hizmet anlayışında devam etmesini temenni ederek, "Bu coşku ve ilgi, seçimlerde halkımızın bize verdiği desteği gösteriyor. Öncelikle, yerel seçimler için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben inanıyorum ki elimizden gelenin en iyisini yaparak çalışacağız ve Eskişehir'in hak ettiği güzelliklere kavuşmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.