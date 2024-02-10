Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya geldi

Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması\'nda partililerle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya geldi. Hatipoğlu, katılımcılara gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti ve seçimlerde halkın desteğini gördüklerini belirtti. Hatipoğlu, Eskişehir'in hak ettiği güzelliklere kavuşması için çalışacaklarını ifade etti.

10.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya geldi.

Mahalle başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleriyle fotoğraf çektiren Hatipoğlu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Nebi Hatipoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, mevcut azim ve kararlılığın 31 Mart seçimlerinde ve daha sonra gelecek AK Parti belediyeciliği hizmet anlayışında devam etmesini temenni ederek, "Bu coşku ve ilgi, seçimlerde halkımızın bize verdiği desteği gösteriyor. Öncelikle, yerel seçimler için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben inanıyorum ki elimizden gelenin en iyisini yaparak çalışacağız ve Eskişehir'in hak ettiği güzelliklere kavuşmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya geldi - Son Dakika


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