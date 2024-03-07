Nebi Hatipoğlu: Eskişehir\'de vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararlara son vereceğiz

İsveç, NATO'nun 32. Üyesi Oldu

İsveç, Washington'da katılım sürecinin tamamlanmasının ardından resmen NATO'nun 32. üyesi oldu. Belgelerin teslimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç'in katılım için yaptığı başvurudan iki yıl sonra gerçekleşti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, birlik ve beraberliğin İsveç'in yol gösterici ışığı olacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İyi şeyler bekleyenlerin başına gelir dedi ve İsveç'e dirençli olduğu için teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ile ittifakın daha güçlü ve daha güvenli hale geldiğini söyledi. İsveç'in NATO'ya katılımı, Türkiye ve Macaristan tarafından engellenmiş ancak Ocak ayında Türkiye vetosu kaldırılmıştır. Macaristan parlamentosu da İsveç'in üyeliğini Şubat sonunda onaylamıştır. İsveç, NATO'ya hem güvenlik sağlamak hem de güvenlik kazanmak için katıldığını belirtmiştir.