Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yörükler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yörükler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret edip, Yeşiltepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Hatipoğlu, Eskişehir Yörükler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Yıldırım ve üyelerle bir araya geldi.
Yeşiltepe Mahallesi'nde planlanan imar ve kar artırımına değinen Hatipoğlu, tüm projelerinin hazır olduğunu bildirdi.
Vatandaş buluşmalarında konuşulan ilk konunun imar olduğunu ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:
"Vatandaşımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Hazırladığımız projelerle ana caddelerde 5 katlı yapıların yapılmasını sağlayacağız ve bu binaların altında dükkan olacak. Böylece Yeşiltepe'de hem esnaf çoğalacak hem de vatandaş ihtiyaçlarını gidermek için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmayacak. Eskişehir fay hattı üzerinde olan bir kent, bu evlerin bir deprem felaketinde ne duruma gelebileceğini tahmin ediyoruz. İmar izniyle hem depreme dayanıklı hem de ferah bir Yeşiltepe inşa edilecek. Ayrıca, bu imar projesi vatandaşın cebine de kolaylık sağlayacak, 1 evi olanın 2 evi olacak."
Hatipoğlu, ziyaretinin ardından Yeşiltepe Mahallesi sakinleri ve esnafıyla bir araya geldi.
Seçimleri kazanıp AK Parti belediyeciliğinin faydalarını Eskişehir'e göstereceklerine değinen Hatipoğlu, "AK Parti belediyeciliğinde sadece belli bir kesime değil, herkese hizmet etmek vardır. Biz azınlığa değil, çoğunluğa hizmet etmek için bu göreve talibiz. Kentin çok ufak bir kesiminde çeşitli düzenlemeler yapılırken, kalan kısımlarında vatandaş unutulmuş, altyapı ise bitmiş durumdadır. Bu durum, gelecek dönemde tüm vatandaşlarımızın lehine değişecek ve Eskişehir her ferdiyle refaha ulaşacaktır." diye konuştu.
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