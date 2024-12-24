Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden İstifa Etti

Politika

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti.

Yamalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı paylaşımında, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yamalı'nın istifası sonrası Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşerken, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi. Gelecek-Saadet Partisi grubunun milletvekili sayısı 19'a düşmesiyle Gelecek-Saadet grubu Meclis'te grup kurma çoğunluğunu da kaybetti. - ANKARA