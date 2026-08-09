Netanyahu, 15 Maddelik Barış Yol Haritasını Reddetti - Son Dakika
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Netanyahu, 15 Maddelik Barış Yol Haritasını Reddetti

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılması şartıyla Barış Kurulu'nun önerisini reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddederek, "İsrail, 15 maddelik belgeyi reddediyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde barış sağlanması için oluşturulan Barış Kurulu'nun İsrail ordusunun Gazze'de işgal altında tuttuğu yerlerden aşamalı olarak geri çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını öngören yol haritası hakkında konuştu. Haftalık kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail'in ABD destekli öneriyi kabul ettiği yönündeki iddiaları reddederek, "İnsanların 'Bunu söylemedin' dediğini duydum. Bu yüzden burada bir kez daha söylüyorum: İsrail, 15 maddelik belgeyi reddediyor. Hamas silahsızlandırılana kadar İsrail ordusu herhangi bir çekilme gerçekleştirmeyecek" dedi.

Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla kast ettiğini tüm silahlar dahil olmak üzere gerçek anlamda silahsızlanma olduğunu belirterek, "Gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz, göstermelik bir silahsızlanmadan değil" dedi.

İsrail'in çekincelerini ABD ile görüştüğünü belirten Netanyahu, "Bazı fikirleri var; bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları ise kabul edilemez. Bu tür konularda nasıl tavır almamız gerektiğini biliyoruz. Bunu geçmişte de kanıtladık, bugün de kanıtlıyoruz. İsrail ordusu, tehditleri engellemeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüme bir kez daha karşı çıktığını vurgulayan Netanyahu, Gazze'de veya Batı Şeria'da bir Filistin devletini hiçbir zaman kabul etmeyeceğini yineledi.

Hamas'tan İsrail'in geri çekilmesi şartı

Hamas ise, Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik varılan yol haritasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den geri çekilmesini şart koşmuştu. Hamas, "Hamas, Filistinli gruplarla birlikte ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tam olarak uygulanması için müzakere sürecine ve arabulucuların önerilerine sorumlu ve olumlu bir şekilde yaklaşmıştır. İşgal güçlerinin katliamı durdurma ve saldırılarını sona erdirme taahhüdü, anlaşmanın uygulanmasına devam edilmesi ve üzerinde mutabık kalınan hususların çerçevesinin ve zaman çizelgesinin oluşturulması için temel ön şart ve ilk adımdır" demişti.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu, 15 Maddelik Barış Yol Haritasını Reddetti - Son Dakika

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