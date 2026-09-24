Netanyahu BM'de yuhalandı, savaşta Trump'ı en büyük partner ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu BM'de yuhalandı, savaşta Trump'ı en büyük partner ilan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında protesto ve yuhalamalarla karşılaştı. Netanyahu, bu savaşta Trump'tan daha büyük partner olmadığını ve İran'da inanılmaz bir şeyin yaşanmasının yalnızca an meselesi olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda diğer ülkelerden heyetlerin protestosuyla karşılaştığı hitabında, "Verdiğimiz bu savaşta ABD Başkanı Donald Trump'tan daha büyük bir partnerimiz olmadı. İran'da inanılmaz bir şeyin yaşanması yalnızca an meselesi" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Ziyareti New York'ta sokakların trafiğe kapanması ve 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı kalabalık protesto gösterilerine neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitabı da protestoyla başladı.

Birçok Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde yaklaşık üç yıldır sürdürülen soykırım politikalarının bir numaralı mimarı olan Netanyahu konuşma yapmak üzere salona girerken, heyetlerden birçok yetkili salondan ayrıldı. Ayrıca salondaki birçok delege de Netanyahu'yu yuhaladı. Delegelerin kalabalık gruplar halinde salondan ayrılması sonrasında Netanyahu, salondan ayrılanlara karşı eleştiride bulundu.

ABD ziyaretini birkaç saat ile sınırlandıran Netanyahu, konuşmasında İsrail'in "İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdığını" savundu. Çevre ülkelere yayılan işgal eylemleri nedeniyle İsrail'in "sömürgecilikle" suçlanmasına da tepki gösteren Netanyahu, "Peki bizi suçlayanlar kim? Aralarında İngiltere ve Fransa'dan insanlar var. Bu terimi icat edenler bunlar. Sömürgeleri bütün dünyayı sardı. Bizi rahat bırakın" dedi.

Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik başlatılan ortak saldırılara ilişkin, "Büyük Amerikalı dostlarımızla birlikte İran'ın ordusunu, donanmasını, hava kuvvetlerini ve nükleer tesislerini ezdik" ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri terörize ederek yaşadıkları yerlerden çıkarmaya çalışan şiddet yanlısı yerleşimcileri savunan Netanyahu, saldırganları "150 kişiden oluşan, taş atan ve zeytin ağaçlarını kesen bir avuç genç suçlu" olarak nitelendirdi.

"Trump'tan daha büyük bir partnerimiz olmadı"

Netanyahu, "Kazanmayı sürdüreceğiz çünkü başka seçeneğimiz yok. Verdiğimiz bu savaşta ABD Başkanı Donald Trump'tan daha büyük bir partnerimiz olmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Cesur liderliği için teşekkür ediyorum. Amerika, İsrail ve dünya açısından büyük bir tehditle cesurca yüzleşti" dedi.

Gazze'de kitlesel katliamlar, yaşam şartlarının sistematik olarak yok edilmesi, kitlesel açlık ve temel ihtiyaçlardan yoksun bırakma, zorla yerinden etme ve bizzat üst düzey İsrailli yetkililerin açıklamalarından oluşan delillere rağmen Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda soykırım suçlamalarını reddetti.

ABD ziyareti sırasında New York polisi tarafından tutuklanması için çaba gösteren New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi de hedef alan Netanyahu, Mamdani'yi Yahudi karşıtı olmakla suçladı.

İran yönetiminin ülkede muhtemel bir halk ayaklanmasından korktuğunu ve internet kesintilerinin sebebinin de bu olduğunu öne sürdüğü konuşmasında Netanyahu, İran halkının günün birinde rejimi devireceği iddiasında de bulundu. Netanyahu, "İran'da inanılmaz bir şeyin yaşanması yalnızca an meselesi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Binyamin NetanyahuDonald TrumpPolitikaİsrailDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
23:51
Hollanda Almanya’nın galibiyet hayallerini 902’de yıktı
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı
23:46
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu’yu pür dikkat dinledi
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi
23:32
Yine yaptı babalığını Fatih Terim’den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
23:32
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 00:28:37. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu BM'de yuhalandı, savaşta Trump'ı en büyük partner ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei