Netanyahu BM'de yuhalandı, savaşta Trump'ı en büyük partner ilan etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda diğer ülkelerden heyetlerin protestosuyla karşılaştığı hitabında, "Verdiğimiz bu savaşta ABD Başkanı Donald Trump'tan daha büyük bir partnerimiz olmadı. İran'da inanılmaz bir şeyin yaşanması yalnızca an meselesi" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Ziyareti New York'ta sokakların trafiğe kapanması ve 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı kalabalık protesto gösterilerine neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitabı da protestoyla başladı.

Birçok Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde yaklaşık üç yıldır sürdürülen soykırım politikalarının bir numaralı mimarı olan Netanyahu konuşma yapmak üzere salona girerken, heyetlerden birçok yetkili salondan ayrıldı. Ayrıca salondaki birçok delege de Netanyahu'yu yuhaladı. Delegelerin kalabalık gruplar halinde salondan ayrılması sonrasında Netanyahu, salondan ayrılanlara karşı eleştiride bulundu.

ABD ziyaretini birkaç saat ile sınırlandıran Netanyahu, konuşmasında İsrail'in "İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdığını" savundu. Çevre ülkelere yayılan işgal eylemleri nedeniyle İsrail'in "sömürgecilikle" suçlanmasına da tepki gösteren Netanyahu, "Peki bizi suçlayanlar kim? Aralarında İngiltere ve Fransa'dan insanlar var. Bu terimi icat edenler bunlar. Sömürgeleri bütün dünyayı sardı. Bizi rahat bırakın" dedi.

Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik başlatılan ortak saldırılara ilişkin, "Büyük Amerikalı dostlarımızla birlikte İran'ın ordusunu, donanmasını, hava kuvvetlerini ve nükleer tesislerini ezdik" ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri terörize ederek yaşadıkları yerlerden çıkarmaya çalışan şiddet yanlısı yerleşimcileri savunan Netanyahu, saldırganları "150 kişiden oluşan, taş atan ve zeytin ağaçlarını kesen bir avuç genç suçlu" olarak nitelendirdi.

"Trump'tan daha büyük bir partnerimiz olmadı"

Netanyahu, "Kazanmayı sürdüreceğiz çünkü başka seçeneğimiz yok. Verdiğimiz bu savaşta ABD Başkanı Donald Trump'tan daha büyük bir partnerimiz olmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Cesur liderliği için teşekkür ediyorum. Amerika, İsrail ve dünya açısından büyük bir tehditle cesurca yüzleşti" dedi.

Gazze'de kitlesel katliamlar, yaşam şartlarının sistematik olarak yok edilmesi, kitlesel açlık ve temel ihtiyaçlardan yoksun bırakma, zorla yerinden etme ve bizzat üst düzey İsrailli yetkililerin açıklamalarından oluşan delillere rağmen Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda soykırım suçlamalarını reddetti.

ABD ziyareti sırasında New York polisi tarafından tutuklanması için çaba gösteren New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi de hedef alan Netanyahu, Mamdani'yi Yahudi karşıtı olmakla suçladı.

İran yönetiminin ülkede muhtemel bir halk ayaklanmasından korktuğunu ve internet kesintilerinin sebebinin de bu olduğunu öne sürdüğü konuşmasında Netanyahu, İran halkının günün birinde rejimi devireceği iddiasında de bulundu. Netanyahu, "İran'da inanılmaz bir şeyin yaşanması yalnızca an meselesi" şeklinde konuştu.