Netanyahu'dan İran'a 2,3 milyar dolarlık saldırı iddiası - Son Dakika
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Politika

Netanyahu'dan İran'a 2,3 milyar dolarlık saldırı iddiası

Netanyahu, İran'ın saldırısının maliyetini 2,3 milyar dolar olarak açıkladı ve tehditlerde bulundu.

12.11.2024 21:54
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırının İran'a 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına hitaben İngilizce video mesaj yayınladı. Netanyahu, İran'ın bir kez daha İsrail'e saldırması halinde "İran ekonomisini felce uğratacağı" tehdidinde bulunarak, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırının İran'a 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti. Netanyahu, 26 Ekim'de İran'a düzenlenen saldırının İran'a büyük zarar verdiğini öne sürdü.

Netanyahu, İran halkına seslenerek, "Bu savaşı istemediğinizi biliyorum. Ben de bu savaşı istemiyorum. İsrail halkı da bu savaşı istemiyor. Ailenizi büyük tehlikeye atan tek bir güç var: Tahran'ın zorbaları. Hepsi bu" dedi.

"İsrail'in ve özgür dünyadaki diğer ülkelerin yanınızda olduğunu bilin"

İran rejimi zayıfladıkça İsrail'in güçlendiğini iddia eden Netanyahu, "Dünya bizim gücümüzün sadece bir kısmını gördü. Yine de Hamaney rejiminin İsrail'den daha çok korktuğu bir şey var. O nedir biliyor musunuz? O da sizsiniz, İran halkı. Bu yüzden umutlarınızı kırmak ve hayallerinizi engellemek için bu kadar çok zaman ve para harcıyorlar. Umudunuzu kaybetmeyin. İsrail'in ve özgür dünyadaki diğer ülkelerin yanınızda olduğunu bilin" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu'dan İran'a 2,3 milyar dolarlık saldırı iddiası - Son Dakika

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