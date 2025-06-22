Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür - Son Dakika
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Politika

Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür

22.06.2025 10:21
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Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için Trump'a teşekkür etti, cesaretle liderlik ettiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, "Başkan Trump, özgür dünyaya cesaretle liderlik ediyor. O, İsrail'in benzeri görülmemiş büyük bir dostudur" açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarına ilişkin bir video mesaj yayınladı. Mesajında İsrail'in İran'ı hedef alan "Yükselen Aslan Harekatı" ile "eşi benzeri görülmemiş başarılara" imza attığını savunan Netanyahu, "Operasyonun başından beri sizlere İran'ın nükleer tesislerinin bir şekilde imha edileceği sözünü vermiştim. Bu söz yerine getirildi" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını doğrulayan Netanyahu, "Kısa bir süre önce, ABD ordusu Başkan Donald Trump ile tam bir uyum içinde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile arasındaki operasyonel koordinasyonla İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu" ifadelerini kullandı.

"Bu saldırılarla ABD, İsrail ordusu ve Mossad'ın İran'ın nükleer programına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara olağanüstü bir güçle ve kararlılıkla devam etti" diyen Netanyahu, "İran'ın nükleer programı hem varoluşsal olarak bize yönelik tehdit oluşturuyor, hem de dünya barışını tehlikeye atıyordu" iddiasında bulundu.

"Trump ve ben birbirimizi tebrik ettik"

Trump'ın ABD ordusunun İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarının ardından kendisini aradığını kaydeden Netanyahu, "Çok sıcak ve duygusal bir konuşmaydı. Beni, ordumuzu ve halkımızı tebrik etti. Ben de onu, ABD pilotlarını ve ABD halkını tebrik ettim" ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump, özgür dünyaya cesaretle liderlik ediyor. O, İsrail'in benzeri görülmemiş büyük bir dostudur" diyen Netanyahu, "Kendi adıma, tüm İsrail vatandaşları ve tüm Yahudi halkı adına, kendisine kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür - Son Dakika

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