Netanyahu, Hamas\'ın ateşkes teklifini reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifini reddederek, "Tam ve nihai bir zaferden başka çözüm yok" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsrail ordusuna Refah'a operasyon düzenlemesi yönünde emir verdiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir takası için yaptığı karşı teklifin ardından basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifini reddederek, "Tam ve nihai bir zaferden başka çözüm yok" ifadelerini kullandı. Gazze'deki savaşın yıllar ya da on yıllar değil "aylar" içinde kazanılacağını öne süren Netanyahu, "Başından beri mutlak zaferi hedef olarak belirledim ve bundan daha azına razı olmayacağız" dedi.
Hamas'ın ateşkes şartlarını "hayal ürünü" olarak nitelendiren Netanyahu, "Hamas'ın az önce duyduğumuz hayal ürünü taleplerine teslim olmak esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamayacağı gibi, sadece yeni bir katliama davetiye çıkarır" dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde elde ettiği başarıları "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirenlere tepki gösterdi. Netanyahu, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'ta savaşmaya hazırlandığını açıklayarak, İsrail ordusuna Refah'a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini aktardı.
"Hamas her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi"
İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Hamas, İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi. Bu süre zarfında Gazze'deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilecek, cesetler ve kalıntılar takas edilecek.
Müzakerelere yakın bir kaynak, Hamas'ın karşı önerisinin "başlangıçta kalıcı bir ateşkes garantisi gerektirmediğini, ancak son rehineler serbest bırakılmadan önce" ateşkes sırasında savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılması" gerektiğini söyledi.
Habere göre ilk 45 günlük aşamada İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak. İsrail ayrıca ilk aşamada askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çekecek.
İkinci aşamanın uygulanması ise taraflar "karşılıklı askeri operasyonlara son verilmesi ve tam sükunete dönülmesi için gerekenler konusunda dolaylı görüşmeler" sonuçlanıncaya kadar başlamayacak. İkinci aşama, geriye kalan erkek rehinelerin serbest bırakılmasını ve "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinin sınırlarının dışına çekilmesini" içerecek.
Üçüncü aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Ateşkes aynı zamanda açlıkla karşı karşıya olan ve temel malzeme sıkıntısı çeken Gazze'deki çaresiz sivillere gıda ve diğer yardım akışının da artırılmasını içerecek. - TEL AVİV
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
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