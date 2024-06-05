Netanyahu, Hizbullah'a yönelik operasyon mesajı verdi - Son Dakika
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Politika

Netanyahu, Hizbullah'a yönelik operasyon mesajı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan Kiryat Shmona'daki bir askeri üssü ziyaret ederek Hizbullah'a yönelik operasyon mesajı verdi. Netanyahu, kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacaklarını belirtti.

05.06.2024 13:22
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız" ifadelerini kullanarak Hizbullah'a yönelik operasyon mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan Kiryat Shmona'daki bir askeri üssü ziyaret etti. Netanyahu, askeri yetkililerden operasyonel durum, bölgedeki son olaylar ve Hizbullah hedeflerine yönelik eylemlere ilişkin bilgi aldı. Daha sonra şehirdeki bir gözetleme noktasını ziyaret eden Netanyahu, Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından çıkan yangınlarda görev alan itfaiyeciler ve acil müdahale ekipleriyle görüştü. Netanyahu, "Savaşın başında hem güneyde hem de kuzeyde güvenliği sağlayacağımızı söylemiştik ve bunu da yapıyoruz. Bugün komutanlarımızın yanı sıra itfaiyecilerimizle birlikte kuzey sınırındayım. Dün burada topraklarımız yandı. Yangını söndürdüğünüz için mutluyum. Ama Lübnan tarafında da topraklar yandı. Kim bize zarar verebileceğini ve bizim de karşılık vermeyeceğimizi sanıyorsa büyük bir hata yapıyor. Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız" ifadelerini kullanarak Hizbullah'a yönelik operasyon mesajı verdi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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