İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a zarar verenlere zarar vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ı tehdit ederek, "Bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası güvenlik kabinesi toplantısında açıklamalarda bulundu. İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerine değinen Netanyahu, "İran yıllardır doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bize karşı hareket ediyor. Bu nedenle İsrail de İran'a ve vekillerine karşı hem savunma hem de saldırı amaçlı hareket ediyor. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve basit bir ilkeye göre hareket edeceğiz: bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz" dedi. - TEL AVİV
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve 2030 yılında su fakiri olabileceğini belirtti. Türkiye'nin kişi başına kullanılabilir su miktarının şu anda bin 313 metreküp olduğunu söyleyen Yumaklı, bu rakamın bin metreküp altına düşebileceğini ifade etti. Bakan, ülkenin su kaynaklarını yönetebilecek kapasitede olduğunu ancak bazı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adalet sistemimizin mevzuat altyapısını geliştirmek için başlattığımız reformları da kesintisiz devam ettiriyoruz.
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde iş insanları ve siyasiler bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, çevre düzeni planını gündeme alacaklarını ve şehri yeniden planlamak gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 Nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, 2024 yılında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın gerçekleştirileceğini ve avukatlık stajına başlayacak gençlerin bu sınavı kazanması gerektiğini belirtti. Tunç, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurgulayarak, avukatlık mesleğinin kalitesinin artırılması için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Ayrıca, yeni Avukatlık Kanunu üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu kanunun bir an önce çıkmasını istediklerini ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanlığını kazanan BBP adayı Adem Uzun, seçim zaferini kutlama programıyla kutladı. Partililer, halaylar çekti ve hava fişek gösterisi yaptı. Başkan Uzun, vatandaşlarla birlikte şehri güzelleştireceğini vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında, önümüzdeki ramazanda özgür Filistin'in bayrağı altında Gazze'de iftar açacaklarını söyledi. Kurtulmuş, Gazze'deki direnişi ve Filistin davasına olan ilgiyi vurgulayarak, Filistin devletinin en kısa sürede kurulacağını belirtti.
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