Netanyahu: İran'ın Çelik Üretimi Düşürüldü
Netanyahu: İran'ın Çelik Üretimi Düşürüldü

04.04.2026 21:27
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70'ini hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " İran'ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70'ini ortadan kaldırdık. Onları vurmaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımda, İran'ın petrokimya tesislerinin Tahran yönetimi için büyük bir gelir kaynağı olduğunu ve İsrail ordusunun söz konusu tesisleri hedef aldığını savundu. Netanyahu, İran'a yönelik saldırılarda ilk önce ülkedeki çelik üretim tesislerinin hedef alındığını ve sonrasında petrokimya tesislerinin vurulduğunu söyledi. İsrail Başbakanı, "İran'ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70'ini ortadan kaldırdık. Söz verdiğim şekilde, onları vurmaya devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu'nun paylaşımında İran tesislerine yönelik saldırılara ilişkin kareler de yer aldı.

Petrokimya tesislerine yönelik saldırı

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde petrokimya tesisleri ile Buşehr eyaletinde nükleer enerji santraline saldırı düzenlemişti. Saldırılarda çok sayıda patlama meydana gelmişti. İranlı yetkililer, Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam petrokimya tesislerinin hedef alındığını, tesislerin bazı bölümlerinde hasar meydana geldiğini ve saldırılarda 5 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Buşehr Nükleer Santrali'ne 4'üncü saldırı

İran medyası, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası yakınına bir füzenin isabet ettiğini aktarmıştı. Santralin yan binalarından birinde hasar meydana gelirken, santralde görevli 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İlk incelemelere göre saldırının santralin ana bölümlerine zarar vermediği ve işletim sürecinin etkilenmediği belirtilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: İran'ın Çelik Üretimi Düşürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Netanyahu: İran'ın Çelik Üretimi Düşürüldü - Son Dakika
