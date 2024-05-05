Netanyahu: İsrail Hamas'ın taleplerini kabul etmeyecek - Son Dakika
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Politika

Netanyahu: İsrail Hamas'ın taleplerini kabul etmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'da devam eden esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde Hamas'ın taleplerini kabul etmeyeceklerini belirtti. Netanyahu, Hamas'ın sığınaklardan çıkıp Gazze Şeridi'ni kontrol etmesini ve askeri altyapılarını yeniden inşa etmesini kabul etmeyeceklerini ifade etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise İsrail'in çabaları sabote etmekle suçlandığını söyledi.

05.05.2024 15:37
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde Hamas'ın taleplerine değinerek, "İsrail, Hamas'ın teslimiyet anlamına gelen taleplerini kabul etmeyecek ve tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşmaya devam edecektir" dedi.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri çıkmaza girdi. İsrail'in taleplerini Hamas tarafı reddederken, Hamas'ın taleplerini de İsrail reddetmeye devam ediyor. Son olarak Hamas'ın "Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erdirmeyen bir ateşkesin kabul edilmeyeceğini" açıklamasına karşı bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu video mesaj yayınladı. Saldırıların sona erdirilmesini ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesini kabul etmeyeceğini belirten Netanyahu, "Hamas'ın sığınaklarından çıkıp Gazze Şeridi'nin kontrolünü tekrar ele geçirdiği, askeri altyapılarını yeniden inşa ettiği ve çevre topluluklardaki, güneydeki şehirlerdeki, ülkenin her yerindeki İsrail vatandaşlarını tehdit etmeye geri döndüğü bir durumu kabul etmeye hazır değiliz" dedi.

Hamas'ın taleplerini kabul etmeyeceklerini vurgulayan Netanyahu, "İsrail, Hamas'ın teslimiyet anlamına gelen taleplerini kabul etmeyecek ve tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Netanyahu konuşmasında İsrail'in hala bir anlaşmaya açık olduğunu ancak Hamas'ın aynı pozisyonda kaldığını söyledi. İsrail başbakanının Kahire'ye heyet göndermemeye karar verdiği öğrenildi.

Haniye, Netanyahu'yu çabaları sabote etmekle suçladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırganlığını sona erdirecek, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini garanti altına alacak ve Filistinli tutuklular karşılığında esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir ateşkese ulaşmaya istekli olduklarını söyledi. Haniye, Netanyahu'yu arabulucular ve çeşitli taraflar aracılığıyla gösterilen çabaları sabote etmekle suçladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: İsrail Hamas'ın taleplerini kabul etmeyecek - Son Dakika

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