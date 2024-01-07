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Netanyahu, kabine üyelerinin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istiyor - Son Dakika
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Netanyahu, kabine üyelerinin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarında yaşanan olayların basına sızmasından rahatsız olduğunu belirterek, söz konusu toplantılara katılan kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istediğini açıkladı.

Netanyahu, kabine üyelerinin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istiyor
07.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:57
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarında konuşulan ve yaşanan olayların basına sızmasından rahatsız olduğunu belirterek, söz konusu toplantılara katılan kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istediğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarında konuşulan ve yaşanan olayların basına sızmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Ulusal güvenlik konularının görüşüldüğü toplantılara dair çok fazla ayrıntının basınla paylaşıldığını savunan Netanyahu, söz konusu toplantılara katılan kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istediğini açıkladı. Netanyahu, "Bir sızıntı salgını yaşıyoruz ve bu şekilde devam etmek istemiyorum. Bu nedenle siyasi ve rütbeliler de dahil olmak üzere kabinede ve güvenlik toplantılarında yer alan herkesin yalan makinesinden geçmesini sağlayacak bir yasanın çıkarılması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu'nun yalan makinesi hamlesi, Güvenlik Kabinesi'nde 4 Ocak'ta savaş sonrası Gazze Şeridi'nin ele alındığı toplantıda birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu ordudaki üst düzey yöneticiler arasında yaşanan tartışmaların basına yansımasının ardından geldi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Netanyahu, kabine üyelerinin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istiyor - Son Dakika


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