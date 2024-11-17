Netanyahu'nun Evinin Önünde Protesto: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Politika

Netanyahu'nun Evinin Önünde Protesto: 3 Tutuklama

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine işaret fişekleri atıldığı için 3 protestocu tutuklandı.

17.11.2024 17:35
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine fırlatılan işaret fişekleriyle ilgili hükümet karşıtı protestocu oldukları belirtilen 3 protestocu tutuklandı.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kuzeyde Caesarea kasabasındaki evine atılan işaret fişeklerine ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı "meşru bir protesto olmaktan uzak, çok ciddi bir olay" olarak niteleyen Bar, "Bu tehlikeli bir tırmanıştır. Shin Bet yasalar gereği İsrail Devleti hükümetinin sembollerini korumakla yükümlüdür" dedi.

Bar, Shin Bet'in şüphelilerin yerini hızla tespit etmek ve tutuklamak için İsrail polisi ile birlikte çalıştığını aktardı.

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Netanyahu'nun konutuna bu sabah erken saatlerde 2 işaret fişeği atılmasının ardından hükümet karşıtı protestocu oldukları belirtilen 3 kişi tutuklandı.

Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirilmiş, Netanyahu ve ailesinin o sırada evde olmadığı kaydedilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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