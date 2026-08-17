Netanyahu ve Kushner'den Gazze için anlaşma - Son Dakika
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Netanyahu ve Kushner'den Gazze için anlaşma

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Netanyahu, Kushner ile Gazze'nin silahsızlandırılması ve insani ihtiyaçlar için iki grup kurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve bölgedeki insani ihtiyaçlara ilişkin iki çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Orta Doğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret etti. Kushner, temasları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kabul edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Beyaz Saray ve Barış Kurulu'ndan yetkililerin gerçekleştirdiği görüşme "derin ve yapıcı" olarak nitelendirildi. Görüşmede, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve bölgedeki insani ihtiyaçlara ilişkin iki çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, çalışma gruplarından birinin Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesine odaklanacağı kaydedilerek, bu sürecin hızlı şekilde yürütülmesi ve Gazze'de yeniden imar çalışmalarına başlanmadan önce tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. İkinci çalışma grubunun ise Gazze'deki halkın ihtiyaç duyduğu kanalizasyon, temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, çalışma gruplarının kimlerden oluşacağına ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin kesin bir ayrıntı vermedi.

Görüşmede Kushner'e Trump tarafından Barış Kurulu'nda yüksek temsilci olarak görevlendirilen eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de eşlik ettiği belirtildi.

Kushner, Mısır'da Hamas heyetiyle bir araya gelmişti

Kushner ve beraberindeki yetkililer, dün Mısır'ın El Alameyn kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti. Yetkililer, daha sonra başkent Kahire'de Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti ile bir araya gelmişti. Temaslarda Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi ve üst düzey bir Türk yetkilinin de yer aldığı kaydedilmişti.

Mısırlı bir diplomat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas yetkililerinin Kushner'a, Netanyahu'nun da Barış Kurulu'nun silahsızlanma planının şartlarına uyacağını kamuoyu önünde açıklaması halinde silahsızlanma planını uygulamaya başlayacaklarını söylediğini aktarmıştı. Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddetmiş ve 27 Ekim'deki Knesset seçimleri öncesinde tutumunu değiştirmesinin mümkün olmadığını kaydetmişti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu ve Kushner'den Gazze için anlaşma - Son Dakika

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