Netanyahu ve Trump\'tan İran Mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Trump ve ben, İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehdidi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran-ABD arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Başkan Trump ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşma doğrultusunda yapılacak müzakereler hakkında görüştüm" dedi.

Netanyahu, Trump'a teşekkür ettiğini kaydederek, "Trump'a, operasyonlar sırasında Amerikan ve İsrail güçlerinin İran tehdidine karşı omuz omuza mücadele ettiği süreç de dahil olmak üzere İsrail'in güvenliğine verdiği sarsılmaz destek için derin teşekkürlerimi ilettim" ifadelerini kullandı.

"Zenginleştirilmiş nükleer materyal İran topraklarından çıkarılmalı"

Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ülke dışına çıkarılmasına ilişkin ABD Başkanı ile hemfikir olduklarını yineleyerek, "Trump ve ben, İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehdidi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bu da İran'ın uranyum zenginleştirme tesislerinin tasfiye edilmesi ve zenginleştirilmiş nükleer materyalin İran topraklarından çıkarılması anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek"

İsrail Başbakanı, ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin, "İki ülke arasındaki ortaklık sahada da kanıtlandı ve hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Benim politikam da tıpkı Başkan Trump'ın politikası gibi değişmemiş halde. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek" dedi. - TEL AVİV