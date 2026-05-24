Netanyahu ve Trump'tan İran Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu ve Trump'tan İran Mesajı

Netanyahu ve Trump\'tan İran Mesajı
24.05.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Trump ile görüşmesinde İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Trump ve ben, İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehdidi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran-ABD arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Başkan Trump ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşma doğrultusunda yapılacak müzakereler hakkında görüştüm" dedi.

Netanyahu, Trump'a teşekkür ettiğini kaydederek, "Trump'a, operasyonlar sırasında Amerikan ve İsrail güçlerinin İran tehdidine karşı omuz omuza mücadele ettiği süreç de dahil olmak üzere İsrail'in güvenliğine verdiği sarsılmaz destek için derin teşekkürlerimi ilettim" ifadelerini kullandı.

"Zenginleştirilmiş nükleer materyal İran topraklarından çıkarılmalı"

Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ülke dışına çıkarılmasına ilişkin ABD Başkanı ile hemfikir olduklarını yineleyerek, "Trump ve ben, İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehdidi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bu da İran'ın uranyum zenginleştirme tesislerinin tasfiye edilmesi ve zenginleştirilmiş nükleer materyalin İran topraklarından çıkarılması anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek"

İsrail Başbakanı, ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin, "İki ülke arasındaki ortaklık sahada da kanıtlandı ve hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Benim politikam da tıpkı Başkan Trump'ın politikası gibi değişmemiş halde. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Tel Aviv, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu ve Trump'tan İran Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:21:21. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu ve Trump'tan İran Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.