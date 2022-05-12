Nevşehir Belediye Başkanı Savran: "Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın" - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Savran: "Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın"

12.05.2022 18:55
Nevşehir Belediye Başkanı Savran: "Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın"

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, geçtiğimiz gün belediyenin yaptığı GES ihalesi ile ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay'a "Çağla yemedik ki, ağzımız kamaşsın" yanıtını verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, geçtiğimiz gün belediyenin yaptığı GES ihalesi ile ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay'a "Çağla yemedik ki, ağzımız kamaşsın" yanıtını verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay'ın belediye hakkındaki iddialarına düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi. 'Şeffaf belediyecilik' anlayışında olduklarını söyleyen Savran, ihalenin yasalara uygun şekilde yapıldığını ve sonuç olarak da iptal edildiğini belirterek, "2 gün önce İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın benim başkan olduğum dönemle ilgili iddiaları vardı. Onlara bir cevap vermek amacıyla buradayız. Ömer Ay basın toplantısında belediyemizle ilgili bir takım iddialarda bulundu. Bu iddiaların da belirli bir dayanağı olmadığını, yanlış bilgilerden kaynaklandığını kendisine de ifade etme amacıyla buradayız. Öncelikle şunu söylemek lazım, bir şehirde bir siyasi partinin il başkanlığını yapan birisi bu işi layıkıyla yaptığını iddia ediyorsa kendisine gelen bilgileri ilk önce değerlendirmeli, doğruluğunu araştırmalı ve ondan sonra kamuoyuna açıklaması gerekir. Ay, yapılan bu ihalenin belli bir bedel karşılığında bir firmaya verildiğini iddia etti. Hatta daha düşük bir bedelle yapılabileceğini iddia etti. Yapılan bu ihale ile de belediyenin ve kamuoyunun zarara uğratıldığını söyledi. 15 aylık dönemde milyonlarca ihale yaptık. Bizim ekibimizin Allah'a şükür Şubat 2020'den bu yana yapılan ne kadar ihale varsa hepsi kamuoyuna açıktır, gelsin incelesin" ifadelerini kullandı.

Kendisinden önceki dönemde belediye başkanlığı yapan Rasim Arı hakkında da ortaya atılan iddialara cevap veren Başkan Savran, "Benden önceki belediye başkanının, belediye başkanı olduktan sonra bir takım faaliyetler sonucu geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapan Hasan Ünver hakkında valiliğe ve savcılığa bir takım şikayetlerde bulunduğu ve bunun için istifaya zorlandığı iddiası var. O iddia da başından beri geçersizdi. Çünkü Hasan Ünver dönemi ile ilgili soruşturma 2018 yılının kasım ayında müfettişlerce başlatılmış olup, halen yargı aşamasındadır. Bir belediye başkanı, hakim, savcı, müfettiş değildir. Ancak doğrunun yanında olmaya mecburdur. Sadece Hasan Ünver değil, her hangi biri devleti zarara uğrattıysa ve bu yargı kanalıyla ispatlanır ve ceza alırsa işin peşini bırakmayacağız. İlgililerin ne ceza alması gerekiyorsa onun için de mücadele edeceğimizi buradan ilan ediyorum. Eğer bunun için beni istifaya zorlayacaklarsa buyursun beni de zorlasınlar. Kimsenin bu memlekete hizmet eden dürüst insanlara kimsenin iftira etmeye hakkı yok" dedi. - NEVŞEHİR

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İYİ Parti, Nevşehir, Ömer Ay, Ges, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nevşehir Belediye Başkanı Savran: 'Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın' - Son Dakika


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