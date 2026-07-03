New York Belediye Başkanı Mamdani'den ABD'nin 250. yılı konuşmasında göçmen vurgusu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, ülkenin kuruluşuna ve göçmenlerin tarihi rolüne vurgu yaptı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında New York Belediyesi'ndeki ofisinde ABD'nin kurucu Başkanı George Washington'a ait yazı masasında basına konuştu. Mamdani konuşmasında, ülkenin geçmişinden günümüze uzanan demokrasi yolculuğunu değerlendirdi.

New York'un Amerikan tarihindeki merkezi rolüne değinen Mamdani, ülkenin gücünün farklı kökenlerden gelen insanların ortak geleceği inşa etme iradesinden kaynaklandığını söyledi. ABD'nin çeyrek bin yıllık tarihine dikkat çeken Mamdani, 250. yıl kutlamalarının yalnızca bir yıldönümü olmadığını, aynı zamanda ülkenin kendi değerleriyle yüzleşmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Mamdani, "340 milyondan fazla insanın hem birbirine hem de kendisine dönüp bir ulus olarak kim olduğunu değerlendirmesi için nadir bir fırsatla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlık New York'ta kurtarıldı"

Konuşmasının önemli bölümünü Amerikan Devrimi sırasında New York'un oynadığı role ayıran Mamdani, 1776 yılında Brooklyn'de gerçekleşen ve Devrim Savaşı'nın en büyük muharebesi olarak kabul edilen çatışmayı hatırlattı. Amerikan bağımsızlık mücadelesinin kritik anlarından birinin New York'ta yaşandığını vurgulayan Mamdani, "Bağımsızlık Philadelphia'da ilan edilmiş olabilir ancak New York'ta kurtarıldı" dedi.

George Washington'ın Brooklyn'den çekilen son kişi olduğunu hatırlatan Mamdani, New York'un tarih boyunca milyonlarca insan için umut ve yeni başlangıçların simgesi haline geldiğini söyledi.

"Göçmenler ABD'nin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı"

Konuşmasında göçmenlerin ülke tarihindeki yerine geniş yer veren Mamdani, milyonlarca göçmenin ABD'nin şekillenmesinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. İrlandalılardan İtalyanlara, Yahudilerden Suriyelilere kadar farklı toplulukların New York'a gelerek yeni hayatlar kurduğunu belirten Mamdani, göçmenlerin karşılaştıkları ayrımcılığa rağmen ülkenin gelişimine büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Kendi ailesinin de çocuk yaşta New York'a göç ettiğini anlatan Mamdani, "Ben de sizin hissettiklerinizi hissettim. Artık sadece bir New Yorklu değil, aynı zamanda bir Amerikalı olmanın sevincini yaşadım" ifadelerini kullandı.

"Amerikan istisnacılığı güce değil, değişime dayanıyor"

Mamdani, "Amerikan istisnacılığı" kavramına ilişkin değerlendirmesinde ise ülkenin büyüklüğünün askeri ya da ekonomik gücünden değil, sürekli değişim ve yenilenme kapasitesinden kaynaklandığını savundu. Mamdani, "Bize Amerika'nın istisnai olmasının nedeninin diğer herkesten daha zengin, daha güçlü ve daha kudretli olmamız olduğu söylendi. Gerçek şu ki Amerika istisnai çünkü burada hiçbir şey sabit değildir" sözlerine yer vererek, ülkenin kuruluşunda yer alan özgürlük ve eşitlik ideallerinin halen tamamlanmamış bir proje olduğunu ifade etti.

Trump yönetiminin göçmen politikalarına değindi

Konuşmasında doğrudan isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son dönemdeki göçmen politikalarını eleştiren Mamdani, belgesiz göçmenlere yönelik uygulamalara tepki gösterdi. Mamdani, ABD'nin tarihi olarak zulümden kaçan insanların sığınağı olduğunu söyleyerek, "Belgesiz komşularımızın pişirdiği yemekleri yiyip ardından onları işaretsiz minibüslerle kaçıran güvenlik görevlilerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki gelir eşitsizliğine de dikkat çeken Mamdani, çocukların aç uyuduğu bir dönemde servetin küçük bir kesimin elinde toplandığını belirterek, ekonomik adalet çağrısında bulundu. Mamdani, vatanseverlik kavramına ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi. "Sev ya da git" anlayışını eleştiren Mamdani, gerçek vatanseverliğin ülkenin eksiklerini görerek onları düzeltmeye çalışmak olduğunu söyledi.

Mamdani, "Vatanseverlik, hiçbir zaman ulusumuz kusursuzmuş gibi davranmakla ilgili olmamıştır. Vatanseverlik, her haklı muhalefet eylemidir. Her yürüyüştür. Her protestodur. Tam da bu ülkeyi sevdiğimiz için onu terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Amerika'nın görevi her gün daha iyi olmaya çalışmaktır"

ABD'nin 250. yıl dönümünün geçmişi anmanın ötesinde geleceği şekillendirme sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Mamdani, "Amerika'nın görevi çaba göstermek, gelişmek ve mükemmelliğe ulaşmaktır. Her birimizin şekillendirebildiği bir ulusta yaşamak büyük bir ayrıcalık. Amerika'yı, yüzyıllardır insanların bu kıyılara baktığında gördüğü o büyüklüğe biraz daha yaklaştırmak hepimizin elinde. Tanrı Amerika'yı korusun, Tanrı New York Şehri'ni korusun ve 4 Temmuz kutlu olsun" dedi. - NEW YORK