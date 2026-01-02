New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail'e imtiyaz sağlayan yürütme emirlerini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail'e imtiyaz sağlayan yürütme emirlerini iptal etti

New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail\'e imtiyaz sağlayan yürütme emirlerini iptal etti
02.01.2026 22:12  Güncelleme: 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, eski yönetimin İsrail'e yönelik tartışmalı yürütme emirlerini iptal ederek ifade özgürlüğünü savundu. Bu karar, kentte ve uluslararası kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasının ardından ilk resmi icraat olarak önceki yönetim döneminde çıkarılan ve İsrail'e ayrıcalık tanıdığı gerekçesiyle tartışma konusu olan yürütme emirlerini yürürlükten kaldırdı.

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasının hemen ardından dikkat çeken bir adım attı. Mamdani, eski New York Belediye Başkanı Eric Adams döneminde çıkarılan ve İsrail'e yönelik eleştirileri ve boykot çağrılarını sınırladığı gerekçesiyle eleştirilen yürütme emirlerini iptal etti. İptal edilen yürütme emirleri arasında, New York Belediyesi'ne bağlı kurumların İsrail'e yönelik boykot, yatırımlardan çekilme veya yaptırım çağrılarına katılmasını engelleyen düzenlemeler ile Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) antisemitizm tanımını belediye politikalarına bağlayan kararlar yer aldı. Mamdani, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, belediye yönetiminde yeni bir dönemin başladığını belirterek, New York'un farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir kent olma özelliğini koruyacağını vurguladı. Mamdani, antisemitizmle mücadelenin önemine dikkat çekerken, bu mücadelenin ifade özgürlüğünü sınırlayan uygulamalarla yürütülemeyeceğinin altını çizdi. Mamdani, yemin töreninin ardından imzaladığı kararnameyle Eric Adams'ın 26 Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe giren ve hala geçerli olan tüm yürütme emirlerini geri çektiğini açıkladı.

Tepkiler ve destek mesajları

Karar, kentte ve uluslararası kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Bazı Yahudi kuruluşları ve İsrail yanlısı gruplar, yürütme emirlerinin iptal edilmesini antisemitizmle mücadele açısından riskli bulduklarını açıkladı. Buna karşılık çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve insan hakları savunucusu Mamdani'nin adımını, ifade özgürlüğü ve eşitlik ilkeleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

İsrail'e imtiyaz sağladığı gerekçesiyle iptal edilen yürütme emirleri, Mamdani yönetiminin dış politika başlıklarında nasıl bir tutum izleyeceğine dair ilk güçlü mesaj olarak değerlendirilirken, kararın önümüzdeki günlerde New York siyasetinde yeni tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Mamdani'nin yürürlükten kaldırdığı konusu düzenlemeler, ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve İsrail'e ayrıcalık sağladığı gerekçesiyle uzun süredir sivil toplum örgütleri ve insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyordu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, New York, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail'e imtiyaz sağlayan yürütme emirlerini iptal etti - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 07:41:03. #7.11#
SON DAKİKA: New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail'e imtiyaz sağlayan yürütme emirlerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.