Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, güzellik merkezi işletmecileri ve bayan kuaförlerini ağırladı

Politika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent merkezinde faaliyetlerini sürdüren güzellik merkezi işletmecileri ve bayan kuaförlerini, Horanta Yaşam Merkezi'nde ağırladı.

Başkan Özdemir, konuklarına Niğde'nin daha da güzelleştirilmesi adına hayata geçirecekleri projelerini anlattı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında, bayan kuaförleri ve güzellik merkezi işletmecileriyle Horanta Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.

Niğde Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra odaya bağlı bayan kuaförleri ile çok sayıda güzellik merkezi işletmecisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir de iştirak etti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuklarına Niğde'de son 5 yıl içerisinde hayata geçirdikleri bazı önemli projeler ile yeni dönemde uygulamaya koyacakları projelerini anlattı.

Niğde'nin dönüşmesi, gelişmesi ve güzelleşmesi adına önemli yatırımları kente kazandırdıklarını belirten Başkan Özdemir, "Bu şehri daha yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirmek için sizlerin görüş ve önerilerini de alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Desteklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan ise Niğde'nin gelişmesi ve daha da güzelleşmesinin, bu kentte yaşayan herkesin ortak arzusu olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanımızın davetlisi olarak meslektaşlarımızla böylesine güzel bir toplantıda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nazik davetleri ve yakın ilgi ve alakalarından dolayı meslektaşlarım adına Sayın Başkan ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE