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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Tebrik İçin Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Politika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Tebrik İçin Yardım Çağrısında Bulundu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Tebrik İçin Yardım Çağrısında Bulundu

AK Parti'den yeniden Niğde Belediye Başkanlığına seçilen Emrah Özdemir, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılmasını, öğrencilere burs verilmesini istedi.

02.04.2024 10:10  Güncelleme: 10:14
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AK Parti'den yeniden Niğde Belediye Başkanlığına seçilen Emrah Özdemir, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılmasını, öğrencilere burs verilmesini istedi.

31 Mart yerel seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Niğde'de kazanarak yeniden belediye başkanı olarak seçilen Emrah Özdemir kutlama için çiçek göndermek yerine ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve öğrencilere burs katkısı çağrısında bulundu. Başkan Özdemir sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Tarafıma tebrik amacıyla çiçek göndermeyi düşünen hemşerilerimden ricamdır. Tebrik çiçeği göndermek yerine ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve öğrencilerimize burs katkısı sağlamanız daha güzel olacaktır. Nazik düşünceleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Tebrik İçin Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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