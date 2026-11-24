Niğde Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi, kaldırım ve bordür düzenlemelerinin sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu ve diğer altyapı hatlarının yenilendiği, çalışmaların tamamlandığı bölgelerde ise üstyapı düzenlemelerine geçildiği belirtildi.

Eski Kayseri Yolu'nda asfalt çalışması tamamlandı

Ata Sanayi bölgesindeki Eski Kayseri Yolu güzergahında sıcak asfalt seriminin tamamlandığı ve aydınlatma direklerinin yenilendiği bildirildi. İlhanlı Mahallesi'nde ise 78. Sokak başta olmak üzere çeşitli sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmalarının program doğrultusunda devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bordür ve kaldırım düzenlemeleriyle yayalar için daha güvenli alanlar oluşturulmasının, asfalt çalışmalarıyla da araç ulaşımının daha konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, altyapı ve üstyapı çalışmalarının birlikte planlandığını belirterek, "Önce yer altında eskiyen hatlarımızı yeniliyor, ardından sıcak asfaltımızı seriyor, kaldırımlarımızı ve bordürlerimizi yapıyoruz" dedi.