Niğde Belediyesi'nden Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarıyla Şehre Değer - Son Dakika
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Politika

Niğde Belediyesi'nden Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarıyla Şehre Değer

Niğde Belediyesi\'nden Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarıyla Şehre Değer
10.07.2025 15:36  Güncelleme: 15:38
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Niğde Belediyesi, şehir genelinde yaptığı altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşam kalitesini artırıyor. Asfalt serimi, yol genişletme, yağmur suyu ve kanalizasyon sorunlarının çözümü gibi birçok projeyle Niğde'yi geleceğe hazırlıyor.

Niğde Belediyesi; şehir genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla hem kent dokusunu yeniliyor hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor.

Niğde Belediyesi ekipleri tarafından; asfalt seriminden altyapı dönüşümlerine, peyzaj düzenlemelerinden yol genişletme çalışmalarına kadar birçok noktada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şehirde; 5 Şubat Stadyumu'nun çevresi, Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla sıcak asfaltla kaplanıyor. Ekipler, altyapı hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serim işlemlerini gerçekleştiriyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinde yapılan yol genişletme çalışmaları da tamamlandı. Düzenlemeyle birlikte özellikle acil servis araçlarının hastaneye giriş çıkışı daha sorunsuz ve güvenli hale geldi. Fertek Mahallesi'nde uzun süredir devam eden yağmur suyu ve kanalizasyon sorunları, başlatılan altyapı çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Niğde'nin gelişen mahallelerinden Fertek'te uzun süredir devam eden altyapı sorunlarına neşter vuruldu. Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeyle, mahallenin yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenileniyor. İlhanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kadın Yaşam Merkezi ve Kütüphane, çevresinde yürütülen peyzaj çalışmalarıyla birlikte bölgeye değer katıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında merkezin çevresi yeşil alanlarla donatılıyor. Ayrıca 81. Sokak'ta 1500 metrekarelik bir alana basketbol ve mini futbol sahaları, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları da kazandırılıyor.

Kumluca'da içme suyu hattı yenileniyor

Niğde Belediyesi'nin bir diğer önemli altyapı çalışması ise Kumluca Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Mahallede eskiyen ve sık sık arızalara neden olan içme suyu hatları, modern ve sağlıklı borularla değiştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su kayıp ve kaçak oranının da önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal donatılara kadar her alanda kapsamlı bir plan dahilinde ilerlediklerini belirtti. Başkan Özdemir; "Niğde'yi geleceğe hazırlamak, vatandaşlarımıza daha konforlu bir şehir sunmak adına tüm birimlerimizle sahadayız. Her mahallemizi tek tek değerlendiriyor, ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretiyoruz. Amacımız; altyapısıyla güçlü, üstyapısıyla estetik, sosyal alanlarıyla dolu dolu bir Niğde inşa etmek" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Niğde Belediyesi'nden Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarıyla Şehre Değer - Son Dakika

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