Niğde Çiftlik Belediye Başkanı Çakıl, CHP üyeliğinden istifa edip bağımsız oldu - Son Dakika
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Niğde Çiftlik Belediye Başkanı Çakıl, CHP üyeliğinden istifa edip bağımsız oldu

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Niğde Çiftlik Belediye Başkanı Çakıl, CHP üyeliğinden istifa edip bağımsız oldu
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Niğde'nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Belediye meclis üyeleriyle yapılan değerlendirmeler ve ortak karar doğrultusunda siyasi hayatına bağımsız devam edeceğini belirten Çakıl, önceliğinin Çiftlik'e hizmet olduğunu kaydetti.

Niğde'nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Çakıl; Belediye Meclis üyeleriyle yapılan değerlendirmelerin ardından siyasi hayatına bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını duyurdu. Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl; kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Çakıl; kararının gerekçesine ilişkin açıklamasında, parti içerisinde ortaya çıktığını ifade ettiği 'butlan yönetimi anlayışıyla' yol yürümelerinin mümkün olmadığı kanaatine vardıklarını belirtti. Önceliklerinin siyasi makamlar ya da koltuklar olmadığını vurgulayan Çakıl, Çiftlik ilçesine daha iyi hizmet etmek ve vatandaşların beklentilerine karşılık vermek istediklerini kaydetti. Belediye meclis üyeleriyle süreci değerlendirdiklerini belirten Çakıl, ortak karar doğrultusunda bundan sonraki süreçte bağımsız olarak yollarına devam edeceklerini açıkladı. Çakıl açıklamasında; "Gelinen süreçte, partimizin içerisinde ortaya çıkan butlan yönetimi anlayışıyla yol yürümemizin mümkün olmadığı kanaatine vardık. Bizim önceliğimiz makamlar, koltuklar ya da siyasi hesaplar değil; Çiftlik ilçemize daha iyi hizmet etmek ve hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermektir. Bu nedenle belediye meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve ortak aldığımız karar doğrultusunda, bundan sonraki süreçte yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bizim için değişmeyen tek şey Çiftlik'e olan sevdamız ve ilçemize hizmet etme sorumluluğumuzdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, Çiftlik'imizin ve Çiftlikli hemşehrilerimizin menfaatleri istikametinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaÇiftlikNiğdeSon Dakika

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