Niğde'de CHP Programında Ezilme Tehlikesi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Niğde'deki programında vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde Yeni Çarşı'da partililere seslendi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derece olması, alanın da dar olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İnsanların hareket etmekte zorlandığı alanda özellikle kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Programı takip eden gazeteciler de ekipmanlarını korumakta zorlandı. Alanda fenalaşan vatandaşlara ekipler müdahale etti. - NİĞDE