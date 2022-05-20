Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi

20.05.2022 14:10
Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Araştırma ve Kültür Kulübünün katkılarıyla 'Mavi Vatan' adlı konferans gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Araştırma ve Kültür Kulübünün katkılarıyla 'Mavi Vatan' adlı konferans gerçekleştirildi.

Siyasetçi Metin Külünk ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi - Türk DEGS Başkanı Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın konuşmacı olarak yer aldığı programa; Niğde AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenler ve protokol üyeleri katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansta, Siyasetçi Metin Külünk ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi - Türk DEGS Başkanı Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Mavi Vatan'ın tanımını yaparak program katılımcılarına bu ifadenin neden önemli olduğu ve ülkemize ne gibi faydalar sağlayacağı konusunda detaylı bilgiler verdiler.

Yoğun katılımla gerçekleşen program sonunda Siyasetçi Metin Külünk'e ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi - Türk DEGS Başkanı Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya, Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Niğde AK Parti Milletvekili Selim Gültekin tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapıldı.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - NİĞDE

Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi
Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuğun tedavisi tamamlandı Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuğun tedavisi tamamlandı
Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Metin Külünk, Mavi Vatan, Niğde, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement