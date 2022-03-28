Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi

28.03.2022 14:06
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetimi tarafından Anadolu Üniversiteler Birliği Başkanlığına yapılan başvuru oy birliği ile olumlu sonuçlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetimi tarafından Anadolu Üniversiteler Birliği Başkanlığına yapılan başvuru oy birliği ile olumlu sonuçlandı. Böylelikle üniversite, Anadolu Üniversiteler Birliği'nin 13. üyesi olarak yerini aldı.

Üniversitelerin imkanlarını ortak kullanmasını ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan Anadolu Üniversiteler Birliği'ne kabul olunmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Üniversiteler Birliği'ne kabul olunması dolayısıyla oybirliğiyle bu kararı veren tüm birlik üyelerine teşekkür ederek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak tecrübe paylaşımına her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi - Son Dakika


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