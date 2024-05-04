Nihat Zeybekci, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan\'ı tebrik etti

Politika

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Nihat Zeybekci, yine rekor bir oy alarak yeniden göreve seçilen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı tebrik etti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'yi karşıladı.

Önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı makamında ziyaret, yine rekor bir oy alarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başkan Arslan'a üçüncü dönem görevinin hayırlı olsun temennisinde bulunan Zeybekci, seçim sürecindeki yapılan çalışmalar ve Çameli'yi geliştirmek için önümüzdeki dönem yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler alarak, çalışma planları üzerinde istişare gerçekleştirdi. - DENİZLİ