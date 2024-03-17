Nijer, ABD ile askeri iş birliğini sonlandırdı

Nijer, Temmuz ayında gerçekleştirilen darbenin ardından ABD ile imzalanan askeri iş birliğini sonlandırdı.
Nijer'de geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen darbenin ardından ülkeyi yöneten cunta, Fransız askerlerini ülkeden çıkarmıştı. Nijer, 2012 yılında ABD ile yapılan askeri anlaşmayı da sonlandırdı. Cunta Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, üst düzey ABD'li heyetin 3 günlük Nijer ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ile olan askeri iş birliği anlaşmasını feshettiklerini duyurdu. Abdramane, "Nijer hükümeti, halkının istek ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak, ABD askeri personeli ve sivil çalışanlarının statüsüne ilişkin anlaşmayı derhal feshetmeye karar verdi" dedi. İki ülke arasında 2012 yılında imzalanan savunma anlaşmanın ise Nijer'e dayatıldığını ve ülkesinin egemenliğini, anayasal ve demokratik kurallarını ihlal ettiğini sözlerine ekleyen Abdramane, "Bu anlaşma son derece adaletsiz olmanın yanı sıra Nijer halkının istek ve çıkarlarını da karşılamıyor" ifadelerini kullandı.
ABD heyeti "nezaketen" kabul edildi
ABD'li heyetin Nijer ziyaretine de değinen Sözcü Abdramane, ABD heyetinin "nezaketen" kabul edildiğini ve heyetin geliş tarihi ve ziyaretin amacına ilişkin bilgi vermeyerek diplomatik teamüllere saygı göstermediğini söyledi. Abdramane, aynı zamanda ABD'li yetkililer ile yapılan görüşmelerde ise Nijer'deki askeri geçişi ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin ele alındığını aktardı. Sözcü, "ABD'li heyetin Nijer halkının ortaklarını seçme hakkını yok sayan arzularından üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Nijer'de bin 100 ABD askeri bulunuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'un açıklamadan haberdar olduğunu ve bunun cuntanın "yönetimine ilişkin endişeler hakkında samimi tartışmaların" ardından geldiğini söyledi.
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