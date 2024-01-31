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Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye\'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için adımlar ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

31.01.2024 17:22
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Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye'ye ziyarette bulunacak. 1 Şubat Perşembe günü Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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