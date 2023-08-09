Nijer, darbe sonrası yeni yaptırımlarla karşılaştı - Son Dakika
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Nijer, darbe sonrası yeni yaptırımlarla karşılaştı

09.08.2023 11:19

Nijer, darbenin ardından askeri liderlerin anayasa düzenini yeniden tesis etmeyi reddetmesi üzerine yeni yaptırımlarla karşılaştı. Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, darbeye karışanları sıkıştırmayı amaçlayan yeni yaptırımları duyurdu. Batı Afrika devletlerinin, Afrika Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu ortak heyetin Nijer'e giriş izni talebi reddedildikten sonra yaptırımlar uygulandı. Bu durum, Nijer'i Birleşik Devletler ve BM'nin baskılarına karşı koymaya itti. Bölgesel ve Batı güçleri, darbenin Sahel bölgesini daha da istikrarsızlaştırabileceğinden endişeli. ABD ve Batı çıkarları da tehdit altında. ABD Dışişleri Bakanlığı, anayasal düzene dönüşü sağlamak için çabalarını sürdürdüklerini belirtti. Darbenin ardından ABD'nin askıya aldığı yardımlar arasında uluslararası askeri eğitim ve eğitim finansmanı, barışı koruma operasyonları ve terörizmle mücadele programları da bulunuyor.

Nijer, 26 Temmuz'da gerçekleşen darbenin sonrası askeri liderlerinanayasa düzenini yeniden tesis etmeyi amaçlayan son diplomatik misyonu reddetmesi üzerine yeni yaptırımlar ile karşılaştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, darbeye karışanları sıkıştırmayı amaçlayan yeni yaptırımları Nijerya Merkez Bankası aracılığıyla duyurdu.

Yaptırımlar, Batı Afrika devletlerinin, Afrika Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu ortak heyetin Nijer'e giriş izni talebini reddedilmesinin ardından uygulandı. Bu durum, Nijer'i Birleşik Devletler ve BM'nin masaya oturma baskılarına karşı koymaya itti.

Salı akşamı, Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ortak misyonun iptal edildiğini doğrulayarak "anayasal düzeni Nijer'de yeniden tesis etmek için tüm önlemleri almaya devam edeceğini" belirtti.

Bölgesel ve Batı güçleri, darbenin zaten darbelerle ve ölümcül İslamcı isyanla mücadele eden Batı Afrika'nın Sahel bölgesini daha da istikrarsızlaştırabileceğinden endişeli. Sınır ve hava sahası kapatmaları, insani yardım tedarikini keserek BM'nin yardım faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. ABD ve Batı çıkarları da tehdit altında.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Salı günü yaptığı açıklamada, "Hâlâ umutluyuz ve anayasal düzene dönüşü sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Darbenin ardından ABD'nin askıya aldığı yardımlar arasında uluslararası askeri eğitim ve eğitim finansmanı, barışı koruma operasyonları ve Nijer'in karşıterörizm yeteneklerini destekleyen programlar da bulunuyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika
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