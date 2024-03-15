Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua'nın İsrail'in Gazze saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde açtığı davanın duruşmalarının 8 ve 9 Nisan tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanında lanetlenirken, bu saldırılara destek olan ülkelere de tepkiler büyüyor. Orta Amerika ülkesi Nikaragua, bu ayın başlarında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in Gazze saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde açtığı davanın zamanı belirlendi. UAD tarafından yapılan açıklamada, duruşmaların 8 ve 9 Nisan tarihlerinde düzenleneceği belirtilirken, "Duruşmalar Nikaragua'nın başvurusunda yer alan geçici tedbirlerin belirtilmesi talebine ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - LAHEY
Son Dakika › Politika › Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya aleyhindeki dava duruşmalarının tarihini açıkladı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, son anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul'da 1,8 puan fark olduğunu belirtirken, bazı araştırma şirketlerinin bu farkın daha fazla olduğunu ifade ettiklerini söyledi. Ayrıca, toplu taşıma sorunları, İmamoğlu'nun vaatleri ve İSMEK'in yeniden hayata geçirilmesi gibi konular da gündeme geldi.
Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında çocukların sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk insanını diğer milletlerden ayıranın, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürü olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivil toplumda aktif çalıştıkları gönüllü arkadaşlarıyla buluştuklarını ve ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'daki iftar programında İsrail'in devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulundu.
Kayseri'de faaliyet gösteren silahlı suç örgütü 'Yılanlar Grubu'na yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 23 kişiden 13'ü tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bin 293 muhtar ve azalarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Soyer, muhtarlara teşekkür ederek, onlara her zaman destek olacağını ve hizmetlerini sürdüreceğini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2019-2024 dönemi son toplantısı, duygusal bir havada yapıldı. Başkan Soyer, tek tek helalleştiği meclis üyelerine, “Buradan vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum. İzmir’de ektiğimiz her bir tohumun takipçisi olmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan sonra sathımız, sine-i millettir. Tüm Türkiye’dir” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağ, Kadıköy Caddebostan'da halkla buluştu. İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenleri eleştirerek, iktidarın bu tür kişileri ödüllendirdiğini söyledi. İmamoğlu, Kadıköy'de yapılan hizmetlerden örnekler vererek, İstanbul'un rotasını geriye doğru getirmek isteyenlere karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki konutunda uzaktan elektronik ortamda oy kullanarak devlet başkanlığı seçimine katıldı. Seçim, üç gün boyunca ve uzaktan elektronik oylama sistemiyle gerçekleştiriliyor. Putin, 4 aday arasında en yüksek şansı olan isim olarak gösteriliyor.
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