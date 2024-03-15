Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya aleyhindeki dava duruşmalarının tarihini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya aleyhindeki dava duruşmalarının tarihini açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua\'nın Almanya aleyhindeki dava duruşmalarının tarihini açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Nikaragua'nın İsrail'in Gazze saldırılarına destek vermekle suçladığı Almanya aleyhindeki davanın duruşmalarının 8 ve 9 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Nikaragua'nın başvurusunda yer alan geçici tedbirlerin belirtilmesi talebi de duruşmalarda ele alınacak.

15.03.2024 23:55  Güncelleme: 23:56
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua'nın İsrail'in Gazze saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde açtığı davanın duruşmalarının 8 ve 9 Nisan tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanında lanetlenirken, bu saldırılara destek olan ülkelere de tepkiler büyüyor. Orta Amerika ülkesi Nikaragua, bu ayın başlarında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in Gazze saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde açtığı davanın zamanı belirlendi. UAD tarafından yapılan açıklamada, duruşmaların 8 ve 9 Nisan tarihlerinde düzenleneceği belirtilirken, "Duruşmalar Nikaragua'nın başvurusunda yer alan geçici tedbirlerin belirtilmesi talebine ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - LAHEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya aleyhindeki dava duruşmalarının tarihini açıkladı - Son Dakika

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