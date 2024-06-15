Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir: Birlik ve Beraberlikle Her Türlü Sorunun Üstesinden Geleceğiz

Politika

Birlik ve beraberlikle her türlü sorunun üstesinden gelineceğinin mesajını veren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Kamunun yararına çalışmamızın önünde hiçbir şey engel olamayacaktır" dedi.

Arife günü düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Uzun zamandır görmediğimiz kalabalıklarla birlikteyiz. İktidar olmak biraz da böyle bir şey. İktidar olmanın, yönetmenin duygusu, kendi arkadaşlarının ve yoldaşlarının karar verme süreçlerinde yer almanın duygusu bambaşka bir şey. Artık sorunlara çok daha hızlı çözümler üretiyoruz. Bu sayede sorunlara daha hızlı çözümler üretebiliyor, vatandaşlarımıza daha kolay erişebiliyor, dayanışma içerisinde meseleleri çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Yereldeki başarının geneli etkileyeceğinin iktidarın da farkında olduğuna dikkat çeken Şadi Özdemir, "İşte tam da bu yüzden, bizim başarılı olmamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' adı altında yayınladıkları "bir şey yapmayın genelgesi" ile belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Eleman almayın, ihale yapmayın, iş yapmayın, konser yapmayın, tiyatro yapmayın gibi akla hayale gelmeyecek kurallarla bizi engellemeye çalışıyorlar. Aslında planları çok açık: "3 yıl boyunca hiçbir şey yapmayın, 3 yıl sonra seçim zamanı geldiğinde de zaten hiçbir şey yapamazsınız. Böylece biz de rahat rahat işimize bakarız" diye düşünüyorlar. Ama bilmiyorlar ki, sosyal demokratlar bu tür engelleri aşmayı çok iyi bilir. Bizim yoldaşlarımız 12 Eylül zindanlarını aşmış, önlerine konulan her türlü engeli bertaraf etmişlerdir. Biz de aynı şekilde, bu engelleri aşacağız" diye konuştu.

Bu zorlu şartlara rağmen birçok açılış ve sosyal projeyi hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini altını çizen Başkan Şadi Özdemir, hiçbir engelin iyi şeyler yapmalarının önüne geçemeyeceğini vurguladı. Nilüfer'in sosyal projeleriyle, kültürüyle, sanatıyla ve şehircilik anlayışıyla Türkiye'yi aşmış bir marka kent olduğunu dile getiren Şadi Özdemir, Nilüfer'in risk altında olduğu uyarısında bulundu. İlçede yaşanan sorunları göç yoğunluğu, sanayinin belirli bölgelerde yoğunlaşması, tarım alanlarda kaçak yapılaşmanın arması ve kırsala doğru kontrolsüz yapılaşmanın yayılması olarak sıralayan Başkan Özdemir, "Yeşile, doğaya, kültüre, sanata, şehre karşı çok büyük saldırılar var. İşte bu yüzden, hep birlikte, el ele, omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde bu saldırıları durduracağız. Buradan herkese açıkça söylüyoruz: Biz bu tarım alanlarına bir tek çivi çaktırmayacağız. Çakılan çivileri de atacağız. Çünkü 20-30 sene sonra yan sanayide ürettiğimiz sacları yiyemeyeceğiz. Bize yine domates lazım, tahıl lazım, fasulye lazım. Hasanağa enginarı bizim çocuklarımıza da lazım. O yüzden tarımı ve tarım alanlarımızı korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

İlçedeki kentsel dönüşüm nedeniyle yaşanan sorunlara da değinen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Adeta obezleşmiş yapılaşmalar mevcut. Bunların getirdiği büyük sorunlar var. Yeşil alan, sosyal donatı alanı azaltmaları, yaşam standardını düşüren yapılaşma oluşmuş durumda. Buna yönelik, bu yapıları yapmaya çalışan arkadaşlarımız bunun bedellerini ödeyecek ama bir şekilde bunu çözmek zorundayız. Çünkü, orada birtakım yapılar var ve bu yapılardan satın almış insanlar var. Bu yapıları yapmaya çalışanlar bunun bedelini ödeyecekler. Ancak bir yandan da bu sorunu çözmek zorundayız. Bizim hiç kimseyi düşünmek zorunda olmadığımız doğru. Ne o yapıyı yapanı ne de o yapıya izin vereni de ama oradan konut satın almış vatandaşımızın da mağdur olmasına göz yumamayız" açıklamasında bulundu. - BURSA