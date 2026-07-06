Nilüfer Belediyesi mahallelerde saha ziyaretlerine başladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi mahallelerde saha ziyaretlerine başladı

Nilüfer Belediyesi mahallelerde saha ziyaretlerine başladı
06.07.2026 10:15  Güncelleme: 10:17
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Bursa Nilüfer Belediyesi, mahalle muhtarlarından gelen talep ve öneriler doğrultusunda saha ziyaretlerine başladı. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Kurtuluş, Balkan, Kızılcıklı ve Görükle mahallelerinde sorunları yerinde inceledi.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi, mahalle muhtarlarından gelen talep ve öneriler doğrultusunda saha ziyaretlerini başlattı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı program kapsamında, sorunlar yerinde incelenerek çözüm yolları değerlendirildi.

Nilüfer Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve mahalle sakinlerinin taleplerine hızla çözüm üretmek amacıyla saha mesaisine start verdi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin ilk durağı Kurtuluş, Balkan, Kızılcıklı ve Görükle mahalleleri oldu.

Program kapsamında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz, Bukle Erman ve Zerrin Güleş ile ilgili birim müdürleri, mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi yetkilileri ziyaretlerde; Balkan Mahalle Muhtarı Samet Sönmez, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep, Kurtuluş Mahalle Muhtarı İpek Saldız ve Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ile bir araya geldi. Muhtarlardan gelen talepleri ve mahallelerin eksikliklerini dinleyen heyet, ardından şikayete konu olan noktaları sahada inceledi. Sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla teknik ekiplerle birlikte yerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, mahallelerin ihtiyaçlarına en doğru çözümü sınabilmek için muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladılar. Nilüfer'in her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet götürmeyi amaçladıklarını belirterek, saha programlarının planlı bir şekilde diğer mahallelerde de devam edeceğini söylediler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nilüfer Belediyesi mahallelerde saha ziyaretlerine başladı - Son Dakika

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