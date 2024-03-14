Norveç Kralı Harald, Kalıcı Kalp Pili Takıldıktan Sonra Hastaneden Taburcu Edildi

Politika

Norveç Kralı Harald'ın kalıcı kalp pili takıldıktan sonra hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Malezya'da tatil yaptığı sırada enfeksiyon kapan ve tedavi gördüğü hastaneden geçici kalp pili takılarak taburcu edildikten sonra ülkesine dönen 87 yaşındaki Norveç Kralı Harald'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Norveç kraliyet ailesi, Norveç'ta bir hastanede tedavisine devam edilen Kral Harald'a 12 Mart Salı günü kalıcı kalp pili takıldığımı, bugün hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kral'ın 8 Nisan'a kadar hastalık izninde olacağı ifade edildi.

Kral'ın görevlerini geçici olarak Veliaht Prens Haakon yürütüyor.

Malezya'ya tatile gitmişti

Norveç kraliyet ailesinden 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kral Harald'ın Malezya'da tatil yaptığı sırada enfeksiyon kaptığı, hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu. 2 Mart'ta geçici kalp pili takılan Kral Harald'ın ertesi gün taburcu edildiği ve uçakla ülkesine döndüğü, iyileşme sürecine Norveç'teki bir hastanede devam edeceği açıklanmıştı.

Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Harald, 17 Ocak 1991 tarihinden bu yana "Norveç Kralı" unvanını taşıyor. Kral Harald, son yıllarda defalarca enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kalp ameliyatı geçirmişti. - OSLO